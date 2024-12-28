日男愛拿「原味高跟鞋」插肛門自慰！　醫生曝性癖治療2年結果

▲日本一名性成癮症患者對於「穿過的高跟鞋」有著極大的慾望。（示意圖／unsplash）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京一名專門治療特殊成癮症的醫生指出，社會上有著各式各樣的成癮症狀，而他遇過最嚴重的患者，除了性成癮外還有特殊性癖，患者對於「穿過的高跟鞋」有著極大的慾望，甚至會將鞋跟插入肛門自慰，也因此被抓入獄10次，目前仍在獄中服刑。

根據《集英社》報導，專門治療特殊成癮症的醫生山下悠毅分享一個真實案例，有一名30多歲的男性患者在法務省的協助下來求診。該名患者從國中二年級開始，就對高跟鞋產生嚴重性衝動，他會將偷來的高跟鞋帶回家，甚至將鞋跟插入肛門自慰。

他後來經常各個場所偷高跟鞋，有時甚至在樓梯間趁著女生上樓梯時搶走她們腳下的高跟鞋，而他也因竊盜行為多次入獄，終於在入獄第9次時向醫生求助。

▲患者因多次偷竊高跟鞋而入獄10次。（示意圖／unsplash）



患者表示，他只喜歡穿過的高跟鞋，鞋跟越細越能引起興奮，且他對於受害的女性本身完全沒有興趣。後來，患者在診所治療後，症狀恢復穩定，然而2年後他又再度犯案。

當時患者看到一間診所的員工穿著高跟鞋來上班，激起了壓抑已久的衝動，便潛入更衣室，偷走了護理師的高跟鞋，在診所的廁所內自慰後將鞋丟棄。然而院方透過監視器畫面發現此事，所以就立刻要求他轉院，沒想到轉院後不久，他再次於鞋店偷鞋，因此第10次被捕，目前正在服刑。

山下悠毅解釋，成癮症的患者往往無法靠意志力中斷行為，治療需要從心理介入及環境調整入手，「可怕的是，當多巴胺在大腦分泌時，患者無法察覺自己受到其控制，更無法對抗這種衝動。」

山下悠毅說，這位患者的注意力不在「穿高跟鞋的女性」身上，而是集中於「女性穿著的高跟鞋」，這讓他的腦部分泌大量的多巴胺，導致行為失控，「自慰行為是整個過程的一部分，完成後他便失去了興趣，因此，他也會毫不猶豫地將鞋子丟進垃圾桶。」

山下悠毅指出，人產生成癮、依賴的根本原因，不是為了追求快樂，而是為了緩解痛苦，依存行為是一種逃避不愉快事物的手段，而隨著時間推移，這種行為變得無法戒除。

山下悠毅表示，雖然刑罰是必要的，社會也應尊重受害者的感受，但現實中，刑罰可能無法有效抑制行為成癮症患者的再犯，需要更深層的心理介入與社會支持，而不僅僅依賴於威脅或懲罰。