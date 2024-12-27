日本民眾網購驚見可食用「爆米花」緩衝材　他直呼：真是天才

▲「爆米花」緩衝材。（圖／X）

圖文／CTWANT

現代人工作忙碌，因此網購已成了生活中不可或缺的幫手，但消費者也擔心，物品在運送過程中，會有毀損的疑慮，因此店家都會加上許多緩衝材，常見的有充氣袋、塑膠泡綿以及紙類等，但拆開包裹後只能往垃圾桶丟，日本近日則出現了能吃的「爆米花」緩衝材，不僅環保又美味。

據日媒報導，有日本網友近日在由高知縣地產外商公社所營運的「高知県産品データベース」網站中購買名片夾，打開包裹竟發現裡頭含有可食用的「爆米花」緩衝材，讓他不禁大讚想出這個創意的人真是天才，既可以作為緩衝材料，也可作為零食。對此，還有網友敲碗棉花糖等零食。

可看到照片中，紙箱內2包透明裝的鹹味爆米花，其包裝寫著「緩衝材」。對此，生產商Azechi Foods代表董事和田志穗子（Shihoko Wada）表示，公司最初向從網路商店購買豆類糖果和石頭巧克力產品的顧客贈送爆米花，作為產品促銷，有次1位朋友看到爆米花後，隨口說「這還真像緩衝材」，他靈機一動就決定將爆米花作為緩衝材販售。

日本常常推出方便又新奇的發明，如不沾手番茄芥末醬包，消費者只要將醬包往後折，就能將番茄及芥末醬均勻的擠出。

▲不沾手番茄芥末醬包。（圖／Threads Pakitte）

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