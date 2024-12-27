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韓檢起訴前防長金龍顯！策劃戒嚴「毀憲亂政」　尹令開槍破門逮議員

▲▼南韓國防部長金龍顯請辭獲准。（圖／路透）

▲南韓前國防部長金龍顯涉嫌參與戒嚴與內亂主導過程。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，其中時任國防部長金龍顯更從中教唆、參與戒嚴決策過程，涉嫌擾亂憲政、引發暴動。對此，檢方今（27）日正式起訴金龍顯，起訴書中描述金龍顯調派兵力封鎖國會的過程，尹錫悅更多次致電，下令不惜開槍也要將國會議員拖出議場，並要求逮捕朝野兩黨黨代表。

根據《韓聯社》，南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部（本部長為首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉）依涉嫌從事內亂重要任務、濫用職權等罪，於27日正式羈押起訴前國防部長金龍顯，起訴書內文公開金龍顯參與謀劃戒嚴的過程，包括兵力調度、試圖掌控國會議事堂與中央選舉委員會的紀錄。

▲▼尹錫悅與國防部長金龍顯登上閱兵車。（圖／路透）

▲尹錫悅與長金龍顯10月1日國軍節時登上閱兵車。（圖／路透）

檢方在起訴書指出，金龍顯與尹錫悅3日晚間發布戒嚴後試圖封鎖國會，並計畫阻止國會透過表決來終止戒嚴效力，因此下令投入全副武裝的戒嚴軍部隊，其中首都防衛司令部212名隊員依照指令前往國會。

過程中，尹錫悅致電給首都防衛司令官李鎮雨，「你下令讓軍人進入國會本會議場，平均由4名軍人將1名國會議員架離、背出場」、「就算得開槍破門而入，也必須將國會議員拉出來」；其中，金龍顯更要求封鎖國會，別讓議場內集結超過150名國會議員，因此707特殊任務團、第1空降特戰旅團才拿出準備好的鐵槌敲破玻璃窗，闖入國會議事堂。

在國會議長禹元植的主導下，南韓國會於4日凌晨1時3分表決通過終止戒嚴效力的議案。不過，尹錫悅、金龍顯卻仍持續要求戒嚴軍部隊進入國會議事堂本廳，並將國會議員脫離議場。尹錫悅也致電特戰司令官郭種根，「就算戒嚴效力因國會表決終止，我還是可以繼續發布第2次戒嚴、第3次戒嚴」。

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

▲▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

金龍顯向國軍防諜司令部官呂寅兄下達指令，要求逮捕國會議長禹元植、國民力量時任黨代表韓東勳、共同民主黨黨代表李在明等14名主要政治人物，並移送至首都防衛司令部的B1防空洞拘禁。在國會即將通過議案終止戒嚴效力時，呂寅兄更向防諜搜查團長金大宇（音譯）下令，要求優先逮捕禹元植、韓東勳、李在明3人。

檢方更從通訊軟體對話紀錄中發現，防諜司令部出動小組，被要求在逮捕過程中使用捕繩、手銬，且警察廳國家搜查本部、國防部調查本部也曾參與試圖逮捕主要政治人物的過程。

同時，尹錫悅還要求警方動用人力封鎖國會。依照尹錫悅指示，時任警察廳長趙志浩、時任首爾警察廳長金峰植3日晚間11時37分，動員28個機動隊、168輛警用巴士、56輛指揮車輛封鎖國會。

▲▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

▲南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

另外，為了釐清選舉過程中是否出現舞弊，金龍顯向中央選舉管理委員會投入戒嚴軍部隊。金龍顯要求情報司令部掌控中選會，並要求防諜司令部、特戰司令部從電算中心搬出伺服器。

情報司令官文相浩（音譯）、前情報司令官盧尚元（音譯）接獲來自金龍顯的指令以後，便於本月1日、3日前往位於京畿道安山市的知名連鎖速食店「LOTTERIA」，召集第2機甲旅團長具三會、國防部前作戰轉換TF長方正煥（音譯），以及2名情報司令部的上校金峰圭（音譯）、鄭成旭（音譯），策劃如何封鎖中選會。

檢方也在起訴書中透露，尹錫悅、金龍顯從今年3月起就開始在位於首爾市鐘路區三清洞的「總統安全家屋」談論戒嚴，認為如今只有透過非常手段才能拯救時局。

▲▼ 南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

▲尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

檢方研判，金龍顯從今年11月起，便參酌過去由朴槿惠政府國軍機務司令部所主導編撰的戒嚴令文件，以及過去曾經發布的戒嚴佈告令，來重新撰寫戒嚴宣布文、國民談話、戒嚴佈告令草案。

本月1日，尹錫悅從金龍顯收到佈告令草案後，便要求對方刪去「夜間禁止通行」之指令，並於隔天批准文件。

檢方認為，金龍顯的行徑擾亂憲政秩序，符合內亂罪構成要件中的暴動。至於尹錫悅，檢方更認定是涉嫌主導內亂的主謀，其試圖逮捕國會議員、掌控身為憲法機關的國會與中選會，試圖讓國會陷入失能狀態。

而檢方也發現，金龍顯與尹錫悅等人試圖在掌控國會，計畫另外成立立法機構。

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