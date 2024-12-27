　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1年半不換洗澡水！　櫻花妹稱「帶黑雜質」能抑制細菌

洗澡水變洗腳水！櫻花妹自揭1年半不換　她喊「帶黑雜質」能抑制細菌

▲日本女網友分享自家菰草浴不換水，引發日本網友議論。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

洗澡水多久換一次正常？日本富士台美女主播山崎夕貴先前透露「兩天更換一次洗澡水」，已引發討論，未料一名自詡為「健康傳道師」的日本女網友，竟透露自家洗澡水已經使用「1年半」，水甚至發黑還充滿雜質，但她卻認為這是日本民間療法，能夠抑制細菌。

洗澡水變洗腳水！櫻花妹自揭1年半不換　她喊「帶黑雜質」能抑制細菌

▲女網友家中洗澡水看起來發黑甚至充滿雜質，但她稱這是「發酵菰草浴療法」，用來洗澡具有抑制細菌功能。（圖／翻攝自IG）

從這名女網友cos2mos2在IG分享自家洗澡水已有1年半未換過水，還宣傳它有抑制細菌等好處，從畫面可見，女網友家中洗澡水看起來發黑甚至充滿雜質，但她稱這是「發酵菰草浴療法」，用來洗澡具有抑制細菌功能。

所謂的菰草浴，是日本民間療法說法，也就是將菰草粉倒入浴缸熱水用來洗澡，這種「菰草湯」不需要換水，民眾只要洗澡時再加熱就行了，如果洗澡時發現水量減少，可以再加添加菰草粉和熱水，這樣菰草浴就可持續用來沐浴。

洗澡水變洗腳水！櫻花妹自揭1年半不換　她喊「帶黑雜質」能抑制細菌

▲女網友分享自家洗澡水已有1年半未換過水，還宣傳它有抑制細菌等好處。（圖／翻攝自IG）

不過對於這名女網友的說法，引發許多當地網友熱議，只有不少人質疑它的功效，認為這黑到一個不行的水，覺得「超不衛生」，目前菰草浴抑制細菌的論點完全未有科學佐證，反而是浴缸的水不換，會增加許多細菌微生物，引發更多健康問題。其實，類似的情況也發生在富士台美女主播山崎夕貴身上。

這位美女主播去年在節目上表示「兩天才更換一次洗澡水」，引發日本網友兩極評價，有人認為，「水費太高，這麼節省情有可原」，也有網友表示，「髒了，還是該換吧，滋生細菌就不好了」。

洗澡水變洗腳水！櫻花妹自揭1年半不換　她喊「帶黑雜質」能抑制細菌

▲日本女網友分享自家菰草浴不換水，引發日本網友議論。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀
她從小自覺「長得不像爸媽」　2次DNA檢測驚知非親生…昔抱錯嬰兒
柯文哲起訴書好夯！資深律師大開眼界：下載PDF檔還要排隊
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
《親子天下》拋重訊　停止紙本發行
快訊／被查出疑有2本護照　合議庭31日傳應曉薇說明
快訊／納豆依依結婚了！
《魷魚遊戲2》開播不如預期　相關概念股慘跌
快訊／台中男上衣遭馬達捲入「勒頸窒息」
趙露思送醫！暫停後續所有工作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

監獄淪炮房！女警難忍慾火「和囚犯牢中激戰」　他炫耀香艷床照慘了

韓檢起訴前防長金龍顯！策劃戒嚴「毀憲亂政」　尹令開槍破門逮議員

1年半不換洗澡水！　櫻花妹稱「帶黑雜質」能抑制細菌

美國債台高築！川普將成「新任最大地主」　專家建議：賣地救國

想辭職不敢講　印度男自導自演「砍4根手指」：無法工作了

日本民眾網購驚見可食用「爆米花」緩衝材　他直呼：真是天才

3度幽會被抓！大馬42歲男犯伊斯蘭教法　清真寺內「公開鞭刑6下」

日本立體停車塔「汽車墜落8m」砸死人！　2人卡車底1死1傷

想在飯店大廳當眾愛愛！女跨坐男伴身上撞碎玻璃桌　被送進牢房

擔下「代理總統」一職　南韓副總理崔相穆沉痛發聲！

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

監獄淪炮房！女警難忍慾火「和囚犯牢中激戰」　他炫耀香艷床照慘了

韓檢起訴前防長金龍顯！策劃戒嚴「毀憲亂政」　尹令開槍破門逮議員

1年半不換洗澡水！　櫻花妹稱「帶黑雜質」能抑制細菌

美國債台高築！川普將成「新任最大地主」　專家建議：賣地救國

想辭職不敢講　印度男自導自演「砍4根手指」：無法工作了

日本民眾網購驚見可食用「爆米花」緩衝材　他直呼：真是天才

3度幽會被抓！大馬42歲男犯伊斯蘭教法　清真寺內「公開鞭刑6下」

日本立體停車塔「汽車墜落8m」砸死人！　2人卡車底1死1傷

想在飯店大廳當眾愛愛！女跨坐男伴身上撞碎玻璃桌　被送進牢房

擔下「代理總統」一職　南韓副總理崔相穆沉痛發聲！

色軍人夜闖女友妹妹房間！「2秒完事」下場慘了

養護專家教你居家「存髮術」　掌握2步驟避免落髮提早發生

《親子天下》拋重訊　停止紙本發行

吳宗憲談曾國城失言「台灣少了點幽默感」　沈玉琳認為知錯能改道歉很對

快訊／限制出境查出疑「有2本護照」　合議庭31日傳應曉薇說明

鴻海劉揚偉：處分夏普零組件三大業務　日車廠整併預期中

納豆依依登記結婚完成終身大事 正式婚宴還要喬檔期

中研院調查2成租金補貼房東漲租　國土署：僅6％租金上漲

韓代理總統遭彈劾！韓元兌美元匯率創「金融危機後新低」

AAA／張員瑛首同台親姊「親手頒獎給她」　姊妹長太像⋯柳俊烈當場驚呆

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

哈薩克墜機38死　是俄羅斯飛彈造成

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！俘虜畫面曝

姊姊指一下　3歲童掉進下水道瞬間滅頂

即／韓「代理總統」韓悳洙遭國會通過彈劾！

21歲網紅一口氣「灌整瓶烈酒」秒倒地暴斃！

柯文哲遭起訴　紐時：加劇台灣政治分裂

北韓名校女大生窮到下海　高官爽吃嫩妹

健身教練打人被關　崩潰喊不能訓練了

用AI預測壽命　「死亡時鐘」App竄紅

英國巨石陣為何建造？5000年謎團解開

聖誕狂歡「拐杖糖整根塞下體」！X光曝

美稱俄防空系統釀墜機　機長最後對話曝

想在飯店大廳當眾愛愛　女送進牢房

更多熱門

相關新聞

想辭職不敢講　男砍4根手指：無法工作了

想辭職不敢講　男砍4根手指：無法工作了

印度古吉拉特邦蘇拉特市有一名32歲男子用刀砍掉自己左手4根手指，隨後報警宣稱，他在路上昏倒醒來就發現手指不見了。經調查，警方才發現他從頭到尾都在自導自演，聲明指出，受害者會做出如此極端舉動，只是因為他沒有勇氣告訴家人，他不想繼續待在公司工作。

日網購驚見「爆米花」緩衝材　他直呼天才

日網購驚見「爆米花」緩衝材　他直呼天才

日本立體停車塔「汽車墜落8m」砸死人！

日本立體停車塔「汽車墜落8m」砸死人！

擔下「代理總統」　韓副總理崔相穆沉痛發聲

擔下「代理總統」　韓副總理崔相穆沉痛發聲

日Suzuki前會長鈴木修逝世　享耆壽94歲

日Suzuki前會長鈴木修逝世　享耆壽94歲

關鍵字：

周刊王洗澡水民間療法菰草浴日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

即／柯文哲押114天　3000萬交保

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

陳菊突腦血管阻塞！醫揭「發作前8信號」常常被忽略

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面