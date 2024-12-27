1年半不換洗澡水！　櫻花妹稱「帶黑雜質」能抑制細菌

▲日本女網友分享自家菰草浴不換水，引發日本網友議論。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

洗澡水多久換一次正常？日本富士台美女主播山崎夕貴先前透露「兩天更換一次洗澡水」，已引發討論，未料一名自詡為「健康傳道師」的日本女網友，竟透露自家洗澡水已經使用「1年半」，水甚至發黑還充滿雜質，但她卻認為這是日本民間療法，能夠抑制細菌。

▲女網友家中洗澡水看起來發黑甚至充滿雜質，但她稱這是「發酵菰草浴療法」，用來洗澡具有抑制細菌功能。（圖／翻攝自IG）

從這名女網友cos2mos2在IG分享自家洗澡水已有1年半未換過水，還宣傳它有抑制細菌等好處，從畫面可見，女網友家中洗澡水看起來發黑甚至充滿雜質，但她稱這是「發酵菰草浴療法」，用來洗澡具有抑制細菌功能。

所謂的菰草浴，是日本民間療法說法，也就是將菰草粉倒入浴缸熱水用來洗澡，這種「菰草湯」不需要換水，民眾只要洗澡時再加熱就行了，如果洗澡時發現水量減少，可以再加添加菰草粉和熱水，這樣菰草浴就可持續用來沐浴。

▲女網友分享自家洗澡水已有1年半未換過水，還宣傳它有抑制細菌等好處。（圖／翻攝自IG）

不過對於這名女網友的說法，引發許多當地網友熱議，只有不少人質疑它的功效，認為這黑到一個不行的水，覺得「超不衛生」，目前菰草浴抑制細菌的論點完全未有科學佐證，反而是浴缸的水不換，會增加許多細菌微生物，引發更多健康問題。其實，類似的情況也發生在富士台美女主播山崎夕貴身上。

這位美女主播去年在節目上表示「兩天才更換一次洗澡水」，引發日本網友兩極評價，有人認為，「水費太高，這麼節省情有可原」，也有網友表示，「髒了，還是該換吧，滋生細菌就不好了」。

▲日本女網友分享自家菰草浴不換水，引發日本網友議論。（圖／翻攝自IG）

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