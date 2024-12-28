行車事故創23年新高　台鐵公司化陷陣痛期！員工揭「新人帶新人」

▲台鐵公司化元年1月到11月行車事故達929件。（示意資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化元年未如預期華麗蛻變，轉型陣痛期困境更勝未改制前，今年1月到11月行車事故達929件，不但暴增32%，更創23年新高，人力黑洞也達1608人，公司化後首招從業人員有66人報到不到1年就閃離，員工揭露台鐵深陷經驗斷層和低薪困境，甚至出現「新人帶新人」局面，百年台鐵老船在改革浪潮中顛簸前行。

百年台鐵歷經2次重大行車事故，以67條人命代價推動了改革，擱置20年的台鐵公司化終於在今年元旦上路。然而台鐵轉型國營公司即將滿周年，這一年的組織轉型是否讓台鐵變得更好？根據交通部12月最新統計，台鐵今年1月到11月行車事故總件數為929件，相較去年同期703件，增加了226件，驟升32%，也創下自民國90年、近23年來的新高紀錄。

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細究事故項目，今年1到11月車輛故障達276件，去年同期258件，增加了18件，成長約7%；不過今年天然災害包括地震、豪雨、颱風等帶來事故也特別多，今年截至11月因天災發生行車事故高達230件，比去年同期的85件增加了145件，增加了1.6倍，拖累了台鐵公司化首年的績效，天災對基礎設施的挑戰，也成為台鐵改革路上無法忽視的隱憂。

人力黑洞1608人 今年新招66員工撐不到1年閃離

而台鐵面臨的挑戰遠不止於此，根據台鐵統計，今年1月到6月申請優離人數已達1399人，占總員工數將近9%，其中行車關鍵人力佔511人，優退人力有3成為司機、檢修、列車長、調度員等行車關鍵人員，令外界憂心是否會牽動台鐵營運安全。

▲台鐵人力缺口高達1608人。（資料圖／台鐵公司提供）

台鐵公司化後招募的首批新進人員66人報到後閃離，好不容易補上的人力，卻不到1年再度流失，嚴峻人力不足雪上加霜，初估目前台鐵人力缺口高達1608人，員工一人分擔兩份工作、業務量倍增，過勞下更留不住人才，惡性循環讓台鐵改革之路舉步維艱。

目前在台鐵擔任列車車長工作的台鐵產業工會理事劉仲書坦言，交通部和台鐵推動公司化，核心重點都放在獲利和轉虧為盈，更勝於服務提升和安全改革上，台鐵公司化後面臨困境之一，就是人力青黃不接，隨著資深員工優離，經驗傳承出現斷層，新進人員有的沒來報到，有的短暫入職後又離開，台鐵已出現「新人帶新人」現象。

劉仲書舉例，車站過往都有資歷20年以上的老師傅指導新人，傳承經驗，但如今已有車站資歷僅3到5年的員工就在帶新人；而他自己轉任車長也不過半年，也因排班關係，上線才2個月便已開始帶新人。

薪資低、業務量增 加劇人力青黃不接

劉仲書進一步指出，很多單位都傳出今年新招募的部分從業人員很快就離職了，其中一大原因就是待遇不公平，以台鐵局轉任台鐵公司的留任車長或列車長來說，補票會有相關獎金，但公司化後招募從業人員卻沒有。

▲台鐵車長和列車長值勤EMU3000型，要多整備4節車廂，工作量增加。（示意圖／記者李姿慧攝）

此外，劉仲書也點出，台鐵許多職務出現隱形的人力缺口，包括更新設備和引進新車後，以EMU3000型新自強號為例，比其他自強號多了4節車廂數，車長額外要整備範圍和時間變更多，工作負荷加重，卻無增加人力協助，而從員工角度來看，在意的除了職安外，薪資能不能提高更是留才關鍵。

台鐵企業工會理事長童世哲則表示，台鐵公司化後面臨最大的危機是人力不足和安全問題，今年考進來的從業人員離職率偏高，公司化後人力缺口仍多，人力缺乏下，員工工作量加重許多，而新進人員離職後，即便有備取人員補上，但仍要重新培訓，都讓人力缺口和經驗傳承遲遲無法補上。

▲工會指員工薪資福利改善，人力流失情況才能止血。（示意圖／台鐵公司提供）

童世哲強調，台鐵薪資待遇不如許多國營企業，現行除面臨安全改革外，員工的薪資福利提升也相當重要，必須更加緊腳步讓員工感受到公司化後的實質受惠，才能讓員工對留任台鐵更有信心，而台鐵公司化後，收入績效和政府虧損補貼都還沒完全到位，影響現金流，連帶影響台鐵招募人力開出的缺額、員工薪資福利，也衝擊員工留任信心。

年底再招799人 公司化後首釋百名列車駕駛缺額

台鐵公司則指出，台鐵今年1至6月申請優惠退離人數為1,399人，另經統計至11月底止，今年招募的從業人員離職人數共66人，離職率約7.2%；另各單位有相當職務出缺，也已陸續通知備取人員報到。

▲台鐵公司化後首度釋出上百名司機員缺額。（示意圖／記者呂佳賢攝）

因應人員退離，台鐵說明，已積極補充1,659人，包含112年鐵路特考報到731人、112年營運人員甄試錄取102人，以及辦理113年從業人員招募作業進用826人，為維持營運和維護行車安全，年底前將再招考從業人員正取799人、備取1,172人，包含司機員100人、備取50名，以使人力資源有效運用。

至於要如何積極留才，台鐵表示，台鐵公司創立時提撥職工福利金辦理員工福利，提高員工三節禮金、發給公傷慰問金、辦理集團結婚、公費團體保險， 提供員工及眷屬優待乘車，並發給春節及民俗節日疏運出勤獎勵等福利措施。另也提報董事會核定比照轉調人員標準核給從業人員地域加給、夜點費及危險加給，俟依程序函報交通部核備後實施。

台鐵強調，目前正積極提升服務品質，吸引客群，善用現有資產創造盈餘，以提升職工福利金提撥金額，增加員工福利；而增加營業收入可提升用人費限額，即可依據公營事業機構待遇調整相關規定，另透過勞資協商、團體協約等方式，積極研議調整員工待遇，增加留才、攬才誘因，提升服務品質與營運安全。

▲台鐵今年天災導致行車事故暴增。（示意圖／台鐵公司提供）

天災致230起行車異常拖累 明年目標事故降15%

而公司化元年行車事故不降反增，台鐵公司回應指出，今年1至11月行車事故件數較去年增加226件，主要為今年天災事變頻繁，行車異常事件中天然災變有230件。

另車輛故障276件，台鐵表示，經事故審議後部分事件並非車輛結構本身故障，修正為254件，較去年同期245件增加9件，主因為超過40年老舊電力機車、近30年的E1000型推拉式機車及車齡40年的R型柴電機車故障增加。

▲E500型電力機車逐漸投入營運，牽引新PP客車、莒光號、鳴日號、環島之星觀光列車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵強調，目前新型E500型電力機車已開始投入，EMU3000型及EMU900型新式電聯車也全數到位，將加速汰換舊車，並加強現有車輛維修保養，力求降低相關事故案件數。

台鐵指出，已訂定「5年安全提升方案」，並透過成立專案推動團隊，有效管控計劃執行進度，114年設定目標值為較113年行車事故件降低15%。