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台鐵票價調漲「明年2月再叩關董事會」　3方向降漲幅

▲▼台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價明年有望調漲，交通部長陳世凱日前表態，台鐵票價明年春節後要務實討論。台鐵董事長杜微今在立法院交通委員會表示，票價方案預計明年春節後，也就是明年2月送董事會討論。

台鐵預估公司化元年虧損將擴大至120億元，也讓凍漲將近30年的台鐵票價面臨合理化檢討，立法院交通委會今審查台鐵公司114年度預算，立委林國成表示，台鐵公司成立後，預計3年內現金收支平衡，2026年起不再舉債，2028年轉虧為盈，卻傳出台鐵票價要進行調整，令民眾錯愕，顯示台鐵公司化後，經營未見改善還加速惡化，把算盤打到民眾身上，要求台鐵票價董事會通過後，需到交委會專案報告。

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對此，台鐵董事長杜微表示，台鐵票價預計明年春節後再送董事會討論，董事會若通過，將會向交通委員會立委報告，後續也會依照程序報交通部票價審議委員會討論，並提報行政院。

杜微受訪時也指出，台鐵票價按照立法院審查的計算公式，會有一個合理報酬率，算出來票價後，再調整反饋，常客不會收那麼高的報酬率，中長途也要保有競爭優勢，也不會收全額報酬率，會有反饋到各個收費方式的機制，包括定期票、常客優惠、中長途票價遞遠遞減等，會有更優惠方式，票價檢討將在立法院公式下反饋，很多方法可以讓票價降下來和扣回來。

杜微指出，明年春節後，也就是明年2月召開的董事會，將會再提報票價合理化方案討論。

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