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台灣人壽「綠背心」愛無限　志工送暖遍及全臺

台灣人壽「綠背心」愛無限　志工送暖遍及全臺（圖／台灣人壽提供）

▲台灣人壽致力多元公益，「綠背心」志工送暖足跡遍及全臺。

圖、文／台灣人壽提供

綠背心志工全臺走透透！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）致力多元公益，綠背心志工全臺總動員捐血送暖助弱、全齡健康促進、淨灘淨潭永續環境，今（2024）年志工投入逾400人次，公益服務受惠逾8.1萬人次，綠背心送暖足跡遍及全臺。

「再會~再會~難分難離在心底！」87歲阿蕊阿嬤對綠背心志工感性唱出滿滿的感謝，台灣人壽連續三年攜手屏東畢嘉士基金會舉辦「老友好友輕旅行」，今年志工陪伴日照中心行動不便的爺奶，挑戰登高屏東三地門，結合自然、生態及文化體驗的小旅行，讓鮮少出遠門的爺奶能解放身心靈，看著爺奶略帶疲倦卻笑聲不斷，志工更是成就感破表，相約下次繼續解鎖任務。

綠背心還化身3C學伴，拉近爺奶與數位的距離！攜手屏東縣政府警察大隊推廣反詐知識，透過快問快答「詐」裂日新月異的詐騙手法，輕鬆互動中讓長輩快速吸收識詐反詐技巧，分享台灣人壽高年級俱樂部網站，用數位製圖工具快手生成長輩最愛的專屬問候圖，爺奶們大讚「原來數位可以這麼簡單」，立刻就請志工把高年級俱樂部設成手機「我的最愛」，朝高齡機智生活邁進一大步。

台灣人壽長期深耕志工文化，期望公益DNA深植在員工的生活日常，綠背心志工愛心足跡更遍及全臺，連續12年舉辦公益捐血，號召全國熱血人士為愛挽袖，累積募集近5萬袋熱血；第3年攜手中華基督教救助協會「1919食物銀行」發放物資包，愛心送暖給臺北、臺中逾840戶弱勢家庭；更堅持10年推廣微型保險，為逾7.1萬名身心障礙或經濟弱勢保戶撐起保障大傘，總投入保額累積逾新臺幣852億元。台灣人壽志工持續傳愛、啟動善的循環，用最有溫度的力量展現「We are family」。
 

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