謝平安家年華登場！席開305桌破萬人湧進永靖作客「呷平安」

▲謝平安是彰化永靖每年最盛大的慶典，不光有酬神謝地儀式，還會封街聚餐，吸引眾多民眾熱情參與。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

年末到了，活動多多，即新聞小編雅憶到了彰化縣永靖鄉參加一年一度的「謝平安家年華」活動，活動源自於早期客家農業社會傳統，每當農作物豐收時，農民便會舉行謝平安儀式用以感謝土地的豐饒以及神明的庇佑。2024年舉辦的「謝平安家年華」，不只是有經典的「千人搓湯圓」以及「梅花平安宴」活動，還特別邀請了棒球味全龍隊的小龍女和龍將們來到永靖共襄盛舉，讓體驗過一連串活動的雅憶大讚「謝平安家年華」就是一場充滿人情味的文化盛宴！

謝平安可說是永靖最盛大的慶典，不光有酬神謝地儀式，明華園演出及封街聚餐。早期廟埕也會有布袋戲與歌仔戲輪番上陣演出，這些都成為無數永靖人的美好回憶；但隨著921大地震後活動式微，僅剩宮廟的祭祀儀式得以保留，不過自2019年起，在永靖鄉共好協會, 永安宮等地方人士推動下，永靖鄉重新恢復了這項文化盛典，讓傳統繼續延續。

雅憶今年參與了搓湯圓活動，每年都有破千的村民及遊客相聚永靖一起搓湯圓，人數眾多、場面浩大，眾人一同搓著湯圓象徵幸福及團圓；親自搓出的湯圓有大有小，保證一看就知道是手工製作，搓完湯圓再自己動手丟下水煮，雅憶笑說雖然搓得有點「哩哩落落」的，「但是這樣的體驗真的非常的好玩欸！」接著大吃一口自己搓的湯圓大讚「很甜很好吃，果然自己動手搓的就是不一樣」，也滿足了希望來年可以團團圓圓的美好寓意。

梅花平安宴則是雅憶最期待的部分，也是永靖謝平安家年華的一大亮點，每年村民都會聚集一起吃平安宴，分享美食還有對彼此的祝福，去年更是有超過上萬人為此湧入永靖，因此今年特別擴大平安宴，外地民衆也可以來認桌，共同參與、大啖美味佳餚。

吃飽喝足之後，雅憶還去兌換了龍來永靖謝平安冠軍帽，只要加入永靖共好協會、成美文化園以及頂新和德文教基金會共三個官方LINE好友，輕鬆3步驟就能領取紀念帽。晚上還有非常精彩的180秒煙火秀以及明華園的表演。

永靖共好協會理事長陳雍讓表示，協會成立目的在於推動「共好永靖」的理念，期望在產業、教育、社福以及環境塑造等領域，與各村建立連結，共同將永靖打造為最宜居的鄉鎮。他提到一開始主要是從推廣傳統風俗文化著手，希望年輕人能了解並傳承。而今年的活動成果超乎預期，「從100多桌到今年到305桌了」，場面熱鬧非凡、人潮洶湧！希望讓更多人認識永靖，吸引民眾來此消費，進一步提升當地店家的營收。除此之外，永靖共好協會也積極協助年輕人返鄉創業，未來將繼續以這個目標努力邁進。

頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊表示，感恩之福是基金會創辦人魏應充先生的理念，現代社會大家因工作南漂北漂，無法與家人團聚，所以，基金會希望賦予「謝平安」傳統祭祀活動，除了感謝之外的新詮釋，那就是「全世界永靖人的家庭日」，在這一天，希望透過這個活動鼓勵大家邀請親朋好友回到永靖，一起來參加活動，「吃平安、呷平安、看平安戲」，共度團圓時光。

邱慧珊還提到前陣子備受關注的棒球12強賽，台灣勇奪冠軍，而味全龍職棒球隊作為集團的重要夥伴，也特別邀請了參與12強賽的教練與球員蒞臨永靖謝平安家年華現場；為了這個活動還特製了一款冠軍帽，希望將這份喜悅與福氣傳遞給鄉親，也藉此祝福大家來年順利，「大家都做自己的冠軍！」

體驗完今年永靖謝平安家年華後，雅憶有了滿滿收穫，她大讚「真的是一場充滿人情味以及文化的盛會」，她在每一個環節都感受到了永靖的文化深度度及村民的熱情，不僅僅是對於神明的感謝，更是彼此之間的祝福，雅憶認為「平安、團圓、希望」不僅是永靖的傳統，更是一份無盡的溫暖以及力量，她推薦不論是外地客還是本地鄉親，都可以一同參與盛會，共同感受到這片士地帶來的美好以及豐收。