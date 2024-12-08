訂好車票住宿！花蓮跨年演唱會首波卡司出爐　人氣天團接力飆唱

▲首波重磅卡司將由原民天王Matzka、人氣樂團怕胖團、創作歌手Tyson Yoshi接力登上東大門廣場跨年舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台矚目！「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場盛大開唱！今年花蓮跨新年演唱會卡司不但將會是全台藝人組數最多，前所未有的獨家彩蛋更將引爆全台熱潮！

花蓮縣政府6日公布首波重磅卡司，將由原民天王Matzka、人氣樂團怕胖團、創作歌手Tyson Yoshi接力登上東大門廣場跨年舞台，陪伴大家歡度2024，共迎2025！

除了邀請天王天后登台演出外，由「2024洄瀾新秀爭霸讚」選秀活動中脫穎而出的花蓮在地優秀表演團體「Nina&John那就醬樂團」與「比亞酥樂團EmbiyaxSu」也將登上巨星舞台演出，還有規模盛大不容錯過的180秒星空煙火秀。

「收錄亞洲最美好的聲音，盡在花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會。」今年不但眾星雲集，更是Matzka首次參與花蓮跨年活動，他本人也對此充滿期待。

Matzka透露將特別準備一套應景歌單，包含兩首族語與兩首中文歌曲，用音樂將花蓮的美好傳遞給更多人；人氣樂團怕胖團也將登上這次極具意義的舞台，為樂迷帶來最真摯的祝福。另一位重量級國際藝人為來自香港的Tyson Yoshi，對花蓮懷有特殊的情感，他曾在今年4月花蓮地震時第一時間捐出一百萬元賑災，而這次參與跨年演唱會更顯意義非凡。更多重量級歌星陣容將陸續揭曉，縣長徐榛蔚歡迎全國民眾提前先訂好來花蓮的住宿與火車票，一起見證花蓮的美好。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，今年跨年活動另一大亮點，是規模盛大的180秒星空煙火秀！壯麗的高空尺玉煙火將點亮花蓮夜空，每一聲巨響都象徵新年的美好願景。今年更引入千輪煙火，宛如繁星閃耀在夜空，瞬間呈現繁花盛開的絢麗景象。此外，還有多樣創意造型煙火，包括愛心造型與立體煙火，將與音樂完美結合，帶來多層次的視覺與聽覺享受，勢必為觀眾留下深刻回憶。

這場「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」，不僅是一場音樂饗宴，更是讓人感受花蓮溫暖與能量的年度盛事。從首波公布的卡司到驚喜煙火秀，只要一張車票，就能享受小巨蛋等級的聲光饗宴。更多活動細節與陣容將陸續揭曉，讓人充滿期待！活動期間轉播也將在MTV台頻道同步精采呈現。

在跨新年演唱會之後，萬眾期待的相信音樂「2025 Just Love It！一路向東」公益演唱會，將於明年1月18日到1月19日兩天在玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮市東大門廣場舉行。相信音樂的諸多天王天后天團包含五月天、ENERGY、告五人、宇宙人、麋先生等共演大使將在玉里和花蓮與樂迷們見面，其中玉里站更驚喜加場1 ／19，請各位樂迷來到花蓮支持自己喜歡的藝人們，同時感受花蓮這片土地的獨特魅力。

花蓮縣政府也呼籲全國觀眾提前安排好跨年行程，無論是與家人、朋友或摯愛一起來到花蓮，留下美好回憶。並可參加「五月天來花蓮，玩花蓮5個月」活動，抽1個月Long Stay住宿！敬請密切關注後續公告，讓我們相約12月31日花蓮市東大門廣場，共同迎接2025！



活動詳情請上花蓮觀光資訊網(www.tour-hualien.hl.gov.tw/)、花蓮觀光粉絲團(https://www.facebook.com/hltour/)