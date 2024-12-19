花蓮跨年演唱會連唱兩天不斷電！　蕭煌奇、羅志祥聯手迎新年

▲跨年夜由金曲歌王蕭煌奇壓軸陪歌迷迎新年。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

制霸全台！「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」連唱兩天盛大登場！縣長徐榛蔚重磅宣布，全台唯一連續兩天的跨年晚會將於12月31日晚間8點起、1月1日晚間7點起在花蓮市東大門廣場隆重開唱！

此次跨年活動不僅有超強卡司助陣，花蓮縣政府更推出獨家驚喜，於2025年1月1日元旦夜加演一天，為觀眾帶來前所未有的雙日狂歡。

12月31日跨年夜卡司揭曉：金曲歌王蕭煌奇、原民天王Matzka、人氣樂團怕胖團、嘻哈新星Tyson Yoshi、創作歌手VERA、實力團體HUR+、原民女聲舞思愛 Usay Kawlu、阿布絲、饒舌歌手呂士軒及IVAN 艾文將輪番登場，以多元曲風陪伴觀眾倒數迎接2025！元旦夜壓軸巨星則由亞洲舞王羅志祥睽違2年回到家鄉花蓮開唱，用精采絕倫的唱跳演出陪伴大家度過2025年的第一天！

元旦夜全台獨家開唱的亞洲舞王羅志祥，將在12月31日跨年專場演唱會結束後，2025年的第一天就趕回故鄉花蓮，以勁爆熱舞的唱跳演出陪伴大家，在2025新年第一天就以滿滿活力與大家見面，讓大家元旦夜繼續嗨翻東大門廣場！至於跨年夜壓軸的金曲歌王蕭煌奇則搶先預告將帶來新專輯歌曲，將會以他較為少見的載歌載舞方式演唱動感舞曲、新歌及經典歌曲保證讓大家跨年夜聽飽飽。

▲元旦夜由亞洲舞王羅志祥睽違2年後回到家鄉花蓮開唱。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，這次以跨「新」年演唱會方式特別加演一天，就是要吸引更多人潮，讓花蓮的觀光相關產業在新的一年就開紅盤，更將熱潮延續到明年1月18、19日的五月天「Just Love It！一路向東」演唱會，讓花蓮充滿星光熠熠，一路熱鬧到農曆春節假期！

除了上述的巨星卡司外，還有更多卡司陣容將陸續揭曉！他呼籲全國民眾提前規劃行程，無論與家人、朋友或摯愛都能一同前來花蓮，相約12月31日與1月1日，大家齊聚花蓮市東大門廣場，攜手迎接2025，創造共同的新年回憶與喜悅！

觀光處表示，明年農曆春節最有年味且最具藝術價值的「2025花蓮太平洋燈會」將於1月17日起首次移師到日出大道舉辦。

活動詳情請上花蓮觀光資訊網（www.tour-hualien.hl.gov.tw/）、花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/）