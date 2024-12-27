陸超200名國家一級演員投入直播　另闢賽道「打賞」成重要收入來源

▲大陸超200名國家一級演員投入直播，爭取在第二舞台上發光發熱。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸《2024抖音演藝直播數據報告》近日公佈。數據顯示，一年內，演藝類直播總場次達到1.01億場，同比增長33.74%，等同於每天有27萬場中等規模演出在直播間上演。其中，共有213名大陸國家一級演員走入直播間，3446名文藝院團演員在直播間帶來23萬場表演。

《中新網》報導，近年來，參與直播間「第二舞台」的演藝行業主體日趨多元。《報告》顯示，過去一年，共有213名國家一級演員走入直播間，帶來32萬場殿堂級演出。三年間，這一數字增長了16倍。

大陸國家京劇院老旦演員譚小令和來自北京京劇院的兩位妹妹是「伶界大王」譚鑫培的後代，在她們眼裡，透過直播表演和舞台演出一樣，一招一式都要維持專業，至於和粉絲互動則如同時空穿越般，從線下走到線上，譚小令認為，「觀眾走進直播間點戲、打賞，就像回到早年間的戲園子。」

至於一度面臨經營困難的常德市歌舞劇院，也是藉由直播活絡表演空間。院團就由參與抖音直播的扶持計劃，成立自己的直播公會。目前，該院團公會已簽約17位主播，不乏從外部招攬的專業演員，透過經營直播間的線上劇場，該院團直播收入已達數十萬元（人民幣，下同）。

數據顯示，一年內，超萬名曾參與《星光大道》、《梨園春》等電視節目的「草根明星」成為才藝主播，日均吸引1700萬人次觀看。8.5萬名才藝主播在直播間搭起「另類舞台」，全年演出744萬場。

隨網路主播職業化發展，專業內容在直播間內更受青睞。《報告》顯示，有專業資質的才藝主播收入更高，其打賞收入是才藝主播人均水平的3.68倍。