美英指責港執法正當性　陸外交部強烈不滿：堅決反對個別國家抹黑

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

香港特區警方昨依法行使香港《維護國家安全條例》，針對郭鳳儀等人進行通緝，遭到美國、英國、加拿大等國強烈譴責。中國大陸外交部發言人毛寧今（25）日指出，「對於個別國家公然攻擊抹黑香港警方正當執法行動表示強烈不滿和堅決反對」，認為是對香港警方的公然攻擊和抹黑，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預。

毛寧表示，「你提到的這些人逃竄海外，長期從事反中亂港活動，妄圖干擾破壞香港發展和社會穩定，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港根本利益，嚴重衝擊『一國兩制』底線。」

毛寧指出，香港警方依據香港國安法和香港國安條例對其採取執法行動，是維護法治、順應民意的正義之舉，是捍衛中國國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例。

毛寧重申，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，有關國家應當尊重中國主權和香港法治，停止為反中亂港分子撐腰張目。「任何對香港的唱衰抹黑，注定徒勞無功，任何打著人權自由的幌子插手香港事務的圖謀，注定以失敗告終。」

外交部駐港特派員公署發言人今也表示，，任何外部干預也動搖不了特區依法治港、懲治罪犯的堅定決心。「中方嚴正要求有關國家、組織和政客切實尊重中國主權和香港法治，立即停止干涉香港事務和中國內政。」

香港特區政府保安局局長鄧炳強昨24日行使香港《維護國家安全條例》（2024年第6號）第89（1）條及第89（4）條所賦予的權力，通過在特區政府憲報刊登公告，將7名外逃反中亂港分子列為危害國家安全罪行的潛逃者。

另外，香港特區政府警務處國安處新增6名通緝人士，包括鐘劍華、劉珈汶、鐘翰林、何良懋、鄭敬基及張晞晴，涉嫌違反香港國安法。每人懸賞100萬港元。

7名外逃反中亂港分子包括許智峰、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷和邵嵐。適用的措施包括「禁止提供資金等或處理資金等」「禁止與不動產相關的某些活動」「與涉及有關潛逃者的合資企業或合伙相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。此外，郭榮鏗及任建峰還適用於「執業資格暫時吊銷」，袁弓夷適用於「暫時罷免董事職位」。

鄧炳強表示，潛逃者仍然從事危害國家安全行動，包括在社交媒體發佈煽動分裂國家言論等。「施加措施的目的是防止潛逃的行為，並促使已經潛逃的人士返港面對法律及司法程序。」