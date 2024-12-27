強烈冷氣團挑戰入冬最低溫　專家：跌至6℃

▲週末強烈大陸冷氣團報到。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天冷空氣南下、氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷。明天起到下週一入冬首波「強烈大陸冷氣團」南下，部分平地最低溫降至6度左右，有機會創入冬以來最低溫紀錄。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」撰文表示，今(27)日南海有中層雲移入台灣，北部、東半部地區及中南部山區偶有局部短暫雨，中南部平地亦有零星飄小雨的機率。冷空氣南下、氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷。各地區氣溫為：北部18降至11度、中部13至22度、南部15至23度、東部13至24度。

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▲左圖：今(27)日南海有中層雲移入台灣。右圖：週六850百帕零度(紅)線觸及北部陸地，地面高壓中心在浙江，挾乾空氣南下。（圖／洩天機教室）

明(28)日至下週一(30日)、入冬以來首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。屆時應注意「中央氣象署」的「低溫特報」，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖、以保健康。

跨年、元旦(31、1日)東北風略增強，西半部仍晴朗穩定、大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響；東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區受干擾。跨年、元旦冷氣團已減弱，但早晚氣溫仍偏低，戶外活動要注意保暖。下週四(2日)起另一波、各國模擬已大幅調弱，大約以「東北季風」等級的機率為最高，但轉變的時間及強度仍有明顯差異，應持續觀察模式調整。