快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

▲今起水氣增多。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

今晚起防10級強陣風，周五全台有雨！中央氣象署預報員林定宜表示，周五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，預估周六晚間到周日清晨最冷，中部以北、東北部低溫11-12度，其他地區13-14度。

氣象署今晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，花蓮沿海空曠地區及基隆北海岸、金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日白天桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風稍增強，桃園以北、東半部局部短暫雨，北部、中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲，溫度和周三相比稍下降。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周五冷氣團或強烈冷氣團南下，影響到周日，預估周六晚到周日清晨最冷，中部以北、東北部低溫11-12度，其他地區13-14度。

林定宜提到，周五南方雲系北移，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨；周六桃園以北、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；周日僅東半部有零星短暫雨；周五到周六清晨若溫度、水氣有配合，中部以北3500公尺以上高山有下雪機率。

林定宜表示，下周一清晨輻射冷卻影響仍偏冷，白天起冷空氣減弱，氣溫回升；下周二跨年東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨。