恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

▲吳德榮說，最新歐洲模式周六晚間8時模擬圖顯示，850百帕零度（紅）線觸及北部陸地。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會）



記者陳俊宏／台北報導

今年入冬最強冷空氣要來了！氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團南下，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，北台稍轉涼，中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼；周五北部、東半部仍有局部短暫雨，鋒後冷空氣南下，氣溫漸降，北台越晚越冷。

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吳德榮提醒，周六至下周一入冬以來首波強烈大陸冷氣團（台北觀測站≦12度）南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄，屆時應注意中央氣象署的低溫特報，年長者、有心血管疾病患者更要注意保暖以保健康。

吳德榮指出，跨年、元旦東北風略增強，西半部仍晴朗穩定，大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響，東半部水氣稍增，偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區略受干擾；氣溫略回升，早晚仍偏低，戶外活動要注意保暖。

吳德榮說，下周四起有另一波冷空氣，各國模擬已明顯修弱，但其強度及影響時間差異仍大，需持續觀察模式調整。