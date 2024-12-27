入冬首「波強烈冷氣團」來了！　低溫跌破10℃

▲今天強烈大陸冷氣團南下，週末會感到相當寒冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨最低溫在新北石碇13.3度，今天強烈大陸冷氣團南下，各地轉濕冷。週六至週一會相當有感，部分地區可能會出現10度以下低溫。

中央氣象署資料顯示，今天強烈大陸冷氣團南下，加上南方雲系北移，各地轉為濕冷的天氣型態，除基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨外，其他地區降雨機率也會提高，水氣預計一早就會從西邊移入，澎湖及西半部陸續會有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，至於金門及馬祖則為多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清晨各地氣溫約15-18度，白天雲多下雨加上冷空氣持續南下，各地氣溫上升有限，高溫約17-20度，晚上中部以北及東北部氣溫會降到14、15度，其他地區約16、17度，晚歸請多添加衣物；離島全天氣溫，澎湖16-18度，金門13-17度，馬祖11-13度。

▲天氣趨勢。



12/28(六)、12/29(日)清晨強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷；週六是水氣逐漸減少的過程，基隆北海岸、大臺北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週日環境更乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

溫度:北部、東北部11~15度，中部12~19度，南部12~21度，東部13~17度，東南部15~18度；澎湖14~16度，金門11~15度，馬祖9~11度。

12/29(日)清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域可能更低，須注意低於10度低溫之表現，留意氣象署低溫特報。

12/29(日)、12/30(一)輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，週日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，溫度逐漸回升，日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

溫度:北部、東北部14~20度，中部13~22度，南部15~24度，東部15~21度，東南部15~23度；澎湖15~17度，金門11~18度，馬祖10~15度。