檢控柯文哲教唆橘子逃亡　律師反擊：她不回國何來交保的一天？

記者黃宥寧、柯沛辰、黃翊婷／台北報導

北檢26日偵結政治獻金、京華城案，並在接押庭上秀出簡報，稱柯文哲曾寫小紙條「晶華→orange出國」，指示貼身帳房「橘子」許芷瑜出國逃亡。不過，柯文哲的辯護律師陸正義反駁，柯怎麼會知道檢廉何時要搜索，「如果許芷瑜一天不到案，羈押原因不消滅，則被告何來交保的一天？」

▲柯文哲（左）的貼身帳房「橘子」許芷瑜（右）目前仍未返台。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自臉書）

柯文哲深陷政治獻金、京華城案，台北地院26日晚間召開接押庭，檢方在庭上秀出簡報，稱柯文哲曾用紙條「晶華→orange出國」，指示許芷瑜在搜索前一天出國逃亡，事後再把紙條弄碎，因而認定柯有湮滅證據之虞，建請法院續行羈押。

柯文哲的律師陸正義則提出3大疑問反問檢方，詳細如下：

一、柯事先如何知道檢方會在8月30日搜索？進而搶先指示橘子出國？

二、檢方如何證明柯有指示許芷瑜逃亡？又如何認定許是共犯？

三、許芷瑜回不回國與柯文哲是否續押何干？若許一天不到案，被告何來交保的一天？

▲柯文哲的委任律師陸正義。（圖／記者陳亮亨攝）

陸正義認為，到目前為止沒有看到相關證據，檢方只是臆測，況且許芷瑜有無回國與柯文哲是否羈押無關，以此來認定2人有湮滅罪證之虞，純屬率斷。

接著，陸正義改打悲情牌，強調柯文哲的健康狀況不佳，有高血壓、心律不整、睡眠中止症，繼續羈押恐怕有危及生命的風險，加上柯父年事已高又罹癌，希望法官能予以交保停押，好讓柯陪伴父親盡孝道。

最終，北院在27日凌晨3點15分裁定柯文哲以3000萬元交保，並限制住居、出境出海。另外4名被告，應曉薇、沈慶京、彭振聲分別被裁定以1500萬、4000萬元、500萬元交保；李文宗因先前在政治獻金案已被裁定200萬元交保，這次則追加800萬元交保金。

▼柯文哲的支持者們深夜聚集在北檢外，為柯聲援。（圖／記者林敬旻攝）

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