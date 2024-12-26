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USB「小沈-1500」成收賄證據　柯文哲堅稱清白：檔案不是我做的

▲▼威京集團主席沈慶京涉行賄柯文哲、應曉薇，26被台北地檢署起訴，坐輪椅移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲威京集團主席沈慶京涉於京華城改建案行賄柯文哲、應曉薇，26被台北地檢署起訴，坐輪椅移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲因涉及京華城容積率等案，今（26日）被台北地檢署起訴涉犯違背職務收賄等4罪嫌，案情包括他涉收威京集團主席沈慶京1500萬元現金賄賂，證據為他被查扣的行動硬碟內檔案，有一段註明「小沈-1500」的記載，但柯今晚在接押庭中，卻說這個檔案不是他做的，他也不知為何有此記載。

今年（2024年）8月30日，北檢指揮廉政署搜索柯文哲住處，查扣1個USB行動硬碟，內存檔資料有個名為「工作簿」的EXCEL檔案，記載多筆日期、人名與數字、用途，其中一筆「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」記錄，是檢方指控柯在京華城案收沈慶京1500萬元現金賄賂的證據之一。

被羈押禁見至今近4個月的柯文哲，今起訴移審台北地院，晚間召開接押庭時，承審合議庭審判長江俊彥盤問這筆記錄是怎麼回事，柯說這1題他被問了快4個月，但這個檔案不是他做的、也不知誰做的，「我無法回答」，他唯一很確定的是「沈慶京根本沒親自給我所謂的1500萬元」。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲（中後）26日因京華城容積率等案，被台北地檢署起訴涉犯貪污等4罪嫌，隨即移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲（中後）26日因京華城容積率等案，被台北地檢署起訴涉犯貪污等4罪嫌，隨即移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

審判長問柯文哲「這個行動硬碟是不是在你家查扣的？」柯聲稱檢方搜索他家，「拿了硬碟放在桌上，叫我一個一個簽收，我不知硬碟在哪裡搜出來的，而且裡面到底放了什麼檔案，我也不曉得」。

柯文哲的答覆讓旁聽民眾響起議論聲，3位公訴檢察官也交頭接耳討論，但審判長立刻指出，蔡壁如已證稱這個硬碟裡1個名為「朕.doc」的檔案，記載柯自稱「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」，其中「年羹堯」就是柯對她的稱呼，因她「功高震主」，柯還曾把這個檔案傳給她。

審判長質疑柯文哲如何否認擁有這個行動硬碟，柯頓時不復昔日霸氣，有些委屈表示「硬碟若是在我家被搜出，應該就是我的」，他跟蔡壁如確實有資訊往來，但不能說硬碟裡每個檔案都是他製作。

審判長不讓柯文哲有閃躲空間，續問「除了你，還有誰在用這個硬碟，家人有使用嗎」，柯推稱重點是這個硬碟用來下載、拷貝網路資料，仍否認親手製作這個名為「工作簿」的EXCEL檔案，審判長問他硬碟裡面有些檔案使用代號「WEN」、是否代表柯本人。

柯文哲辯稱看起訴書說這個行動硬碟裡面有很多檔案、各式各樣稱號，「也不能證明『WEN』就是說我」，不過他的家人應該沒使用這個硬碟。被逼問急了，柯堅稱不知道、不清楚、無法說明，審判長冒出一句「你想檔案可能是誰做的」，柯頓了一下，宣稱「不確定的事我不要講」，推稱想不出可能是誰製作這個名為「工作簿」的EXCEL檔案。

審判長乾脆從「工作簿」檔案挑好幾筆記錄逐一訊問柯文哲，是否收到記錄所代表的政治獻金、是否未入帳政治獻金專戶、錢用到哪去，柯說在押這4個月苦思，只知道這些錢都用在2022年地方選舉，但實在沒印象花到什麼地方去。

柯文哲自稱平常不管錢、一輩子很少管錢，他對錢的事常搞不清楚，他推稱哪裡有需要，「他們」就拿去用掉，所以他完全沒印象，由於這幾筆記錄都記載經理人為邱佩琳，柯說邱不會害他、邱作證講有交付、那就是有，只是他想不起細節，但他絕對沒中飽私囊帶回家。

柯文哲自嘲昨天在看守所跟律師律見，就預期這樣的回答，法官一定不信，但「我說的都是真的」。法官表明「給你證明有利於自己的機會，還有誰知道你收了錢、而且用在選舉」，柯再度跳針「我不知道，我唯一確定沒中飽私囊帶回家！」還反問審判長「邱佩琳真的說她直接拿錢給我嗎？我真的沒印象」。

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