快訊／柯文哲5人均獲交保！　法院裁定理由出爐

▲台灣民眾黨主席柯文哲（中後）因京華城容積率等案，被羈押禁見114天起訴後，獲准交保3000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲等11人因涉及京華城容積率等案，昨（26日）被台北地檢署起訴貪污等罪嫌，同案在押的柯與台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲，以及柯的「大帳房」李文宗，昨移審台北地院漏夜召開接押庭，今晨（27日）均獲准交保，主要理由為本案重要證人均已於偵查中具結作證，無繼續羈押必要。

承審合議庭昨晚6點30分起，陸續召開在押5嫌的接押庭，彭振聲最先開始，應曉薇最晚結束時，已是今晨1點。合議庭評議2個小時，今晨3點多裁定柯文哲交保3000萬元、沈慶京4000萬元、應曉薇1500萬元、彭振聲500萬元，李文宗在偵查期間曾交保200萬元未退，今晨再加保800萬，合計1000萬元，5嫌均限制住居與限制出境、出海。

▲在押的威京集團主席沈慶京，起訴移審獲准交保4000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

裁定理由指出，柯文哲5嫌涉犯最輕本刑5年以上重罪，除彭振聲認罪，其餘4嫌均不認罪，但卷證顯示5嫌犯罪嫌疑重大，行收賄金額高達數千萬元、圖利京華城公司高達100多億元，若判決有罪確定、重刑可期，而涉犯重罪常伴隨逃亡的高度可能，有相當理由足認有逃亡之虞。

此外，裁定理由指出，柯文哲依檢察官所提出撕碎字條、對話紀錄等證據，並有相當理由足認有湮滅證據及勾串共犯之虞。

但合議庭認為本案經檢察官偵查完備而提起公訴，且重要證人於偵查中均已具結證述，法院並無接續檢察官實質舉證責任而依職權調查證據之義務，審酌柯文哲等人涉案情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及被告人身自由及防禦權受限制之程度，並衡量比例原則，柯文哲等人非不得以具保及其他必要處分方式替代而免予羈押，而無繼續羈押之必要。

合議庭並指出，檢察官雖主張同案被告許芷瑜（橘子）逃亡在外、有勾串之虞，但並未指出許芷瑜涉案情節，另審酌本案相關證人均已於偵查中被檢察官傳訊，本案相關事實晦暗不明之風險已經降低，因此裁定柯文哲5嫌均交保。

因裁定交保金額龐大，須待台銀駐台北院檢人員今天上午9點上班後協助點鈔，柯文哲5嫌均暫留北院候審室過夜，等候家人親友籌錢辦理手續。