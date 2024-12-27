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社會 社會焦點 保障人權

政治獻金用於買股　柯文哲：買股的人是陳佩琪

▲台北市長柯文哲出席2018國際身心障礙者日暨身障日照中心啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

台灣台北地方檢察署偵結京華城案、政治獻金案，26日起訴前台北市長柯文哲；法官在接押庭問及政治獻金部分款項用於買股，柯文哲表示，買股的人是妻子陳佩琪，他平常沒管錢。

台灣台北地方法院召開移審庭，以決定是否繼續羈押柯文哲等被告。

檢方指控柯文哲以肖像權授權金名義，由政治獻金共匯付新台幣1500萬元給木可公司，以迂迴手段將政治獻金挪供柯文哲私人使用。

柯文哲表示，當時很多做紀念品的要簽約，才委託木可公司處理肖像權簽約，至於公司運作要問前競選總部財務長李文宗，這些事「我事先不知道」，是媒體炒作才比對木可公司與競總的錢，競總總幹事黃珊珊稱與李文宗認知不同，不該給1500萬元，應給150萬元。

此外，法官詢問政治獻金部分款項用於買股、投資前台灣土地開發股份有限公司董事長邱復生的營利事業，柯文哲說，他事後才知道，買股的人是陳佩琪，他平常沒管錢，且他與邱復生合作，是邱復生事業類似網路媒體廣告，沒超出使用範圍。

至於被控以政治獻金支付木可公司員工薪資，柯文哲表示，26日天才看到這件事，這些員工是做競總善後工作，至於當時是誰決定要用選舉剩餘款支付，「我不知道」。

募款小物、KP Show募款演唱會門票收取款項部分，柯文哲說，就像當年小英商號等都賣競選小物，「我認為過度解讀」，且與木可公司簽約時沒競選帳戶，他比較像是木可公司旗下藝人。

他說，被控挪用眾望基金會款項部分，這部分有灰色地帶，當初離開台北市政府後，他認為要用基金會做選舉起手式，才僱用一堆人做公益活動，「我認為有灰色地帶，講不清」。

 
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關鍵字：

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