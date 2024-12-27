法官問能出多少保證金？　柯急稱「要問陳佩琪」但逃亡會毀民眾黨

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積率等案，昨（26日）被起訴違背職務收賄等罪嫌，在押的柯被移審台北地院召開接押庭，漏夜訊問近5小時，今晨（27日）0點多結束，法官問柯若能交保、可提出多少保證金，柯略顯急促表達「我沒什麼錢，要看陳佩琪（柯妻）可以拿多少錢出來！」合議庭訂於凌晨2點30分宣示裁定結果。

▲台灣民眾黨主席柯文哲（中後）因京華城容積率等案，26日被台北地檢署起訴涉犯貪污等4罪嫌，隨即移審台北地院，漏夜召開接押庭。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲移審接押庭從昨晚7點半開始，期間2度短暫休息各10分鐘，檢方主張柯涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，仍有羈押必要，請求繼續羈押禁見。

辯護律師團主張檢方先射箭再畫靶、拼湊金流入人於罪，檢方指控柯文哲在不詳時間、地點收受沈慶京面交1500萬元現金，但「證據在哪裡？」檢方指柯收朱亞虎用人頭支付210萬政治獻金，是非法給京華城20%容積獎勵的對價，但「檢方說20%容獎價值逾200億元，210萬僅佔萬分之一，跟行賄行情7%到10%不成比例」。

辯護律師團批檢方以柯文哲助理「橘子」許芷瑜出境不歸，做為有共犯在逃、柯有勾串滅證之虞的理由，但「許芷瑜不是京華城案被告」，且偵辦期間是誰在違反偵查不公開、四處洩密渲染案情，「都不是柯文哲與律師做的」，請求合議庭基於公平法院與武器平等原則，准許柯交保。

檢方反駁指出，林洲民（柯文哲台北市長任內的都發局長）證稱柯全程參與京華城案，林明白向柯告知京華城改建案位於商業區、屋齡未達都更年限，不能適用都更獎勵，柯仍執意推動。檢方喊話「各位可以不相信檢察官，但應該相信證據！」

柯文哲回敬檢方「編了故事，對我有利的都不說，找曲解我的證據才放進來」。柯並解釋在押期間曾拒絕被提訊出庭原因，是聽室友說被提訊前1天會先收到傳票，「我怎沒有」，每次都是當天一早被拉出舍房帶走，「我很生氣，就耍脾氣不去了」，後來檢方先給他傳票，「我就乖乖出庭了」。

法官突然問柯文哲「能提供多少保證金或其他方式，可擔保按時出庭」，柯一時沒會意，急著說「我如果跑了，民眾黨就毀了，我不會幹這種事」，經律師團解釋法官的意思，柯答稱「法官怎麼裁定，我就遵守，該怎樣就怎樣」。

柯文哲略顯急促說「但金額的事，我跟法官講，我沒什麼錢，要看陳佩琪可以拿多少錢出來」，要請律師去問陳佩琪才知道，但「錢不是問題，我對民眾黨有責任，我不會跑掉！」

柯文哲今晨0點20分結束接押庭訊問，當時同案在押被告僅剩台北市議員應曉薇仍在開庭，法官諭知柯先解還候審室，柯留在法庭細看筆錄逾半小時，10多位支持者陪著不走。應曉薇於今晨1點15分結束訊問，承審合議庭諭知評議後，訂於今晨2點30分宣示裁定結果。