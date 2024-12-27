　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官問能出多少保證金？　柯急稱「要問陳佩琪」但逃亡會毀民眾黨

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲因涉京華城容積率等案，昨（26日）被起訴違背職務收賄等罪嫌，在押的柯被移審台北地院召開接押庭，漏夜訊問近5小時，今晨（27日）0點多結束，法官問柯若能交保、可提出多少保證金，柯略顯急促表達「我沒什麼錢，要看陳佩琪（柯妻）可以拿多少錢出來！」合議庭訂於凌晨2點30分宣示裁定結果。

▲▼台灣民眾黨主席柯文哲（中後）26日因京華城容積率等案，被台北地檢署起訴涉犯貪污等4罪嫌，隨即移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲（中後）因京華城容積率等案，26日被台北地檢署起訴涉犯貪污等4罪嫌，隨即移審台北地院，漏夜召開接押庭。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲移審接押庭從昨晚7點半開始，期間2度短暫休息各10分鐘，檢方主張柯涉犯貪污重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串滅證之虞，仍有羈押必要，請求繼續羈押禁見。

辯護律師團主張檢方先射箭再畫靶、拼湊金流入人於罪，檢方指控柯文哲在不詳時間、地點收受沈慶京面交1500萬元現金，但「證據在哪裡？」檢方指柯收朱亞虎用人頭支付210萬政治獻金，是非法給京華城20%容積獎勵的對價，但「檢方說20%容獎價值逾200億元，210萬僅佔萬分之一，跟行賄行情7%到10%不成比例」。

辯護律師團批檢方以柯文哲助理「橘子」許芷瑜出境不歸，做為有共犯在逃、柯有勾串滅證之虞的理由，但「許芷瑜不是京華城案被告」，且偵辦期間是誰在違反偵查不公開、四處洩密渲染案情，「都不是柯文哲與律師做的」，請求合議庭基於公平法院與武器平等原則，准許柯交保。

檢方反駁指出，林洲民（柯文哲台北市長任內的都發局長）證稱柯全程參與京華城案，林明白向柯告知京華城改建案位於商業區、屋齡未達都更年限，不能適用都更獎勵，柯仍執意推動。檢方喊話「各位可以不相信檢察官，但應該相信證據！」

柯文哲回敬檢方「編了故事，對我有利的都不說，找曲解我的證據才放進來」。柯並解釋在押期間曾拒絕被提訊出庭原因，是聽室友說被提訊前1天會先收到傳票，「我怎沒有」，每次都是當天一早被拉出舍房帶走，「我很生氣，就耍脾氣不去了」，後來檢方先給他傳票，「我就乖乖出庭了」。

法官突然問柯文哲「能提供多少保證金或其他方式，可擔保按時出庭」，柯一時沒會意，急著說「我如果跑了，民眾黨就毀了，我不會幹這種事」，經律師團解釋法官的意思，柯答稱「法官怎麼裁定，我就遵守，該怎樣就怎樣」。

柯文哲略顯急促說「但金額的事，我跟法官講，我沒什麼錢，要看陳佩琪可以拿多少錢出來」，要請律師去問陳佩琪才知道，但「錢不是問題，我對民眾黨有責任，我不會跑掉！」

柯文哲今晨0點20分結束接押庭訊問，當時同案在押被告僅剩台北市議員應曉薇仍在開庭，法官諭知柯先解還候審室，柯留在法庭細看筆錄逾半小時，10多位支持者陪著不走。應曉薇於今晨1點15分結束訊問，承審合議庭諭知評議後，訂於今晨2點30分宣示裁定結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／檢方拼回關鍵碎掉紙條　曝柯文哲下令出境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

政治獻金用於買股　柯文哲：買股的人是陳佩琪

法官問能出多少保證金？　柯急稱「要問陳佩琪」但逃亡會毀民眾黨

柯文哲硬碟掀熱議！　網友怒轟：翻光隱私太過分...原因曝光了

應曉薇「人生全變了」要求對質官員　檢察官：白紙黑字不委屈

辯護律師改打「悲情牌」稱柯健康亮紅燈　請求交保為93歲老父盡孝

柯律師炮火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」　旁聽小草拍手

快訊／檢方拼回碎掉紙條「晶華orange出國」　曝柯文哲下令出境

USB「小沈-1500」成收賄證據　柯文哲堅稱清白：檔案不是我做的

財經名嘴黃世聰爆「擁人妻不雅照」　本人澄清報警：是AI深偽

快訊／北市萬大路驚傳雙屍命案　情侶1男1女倒租屋處「明顯屍僵」

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

張啓楷激動喊： #柯文哲 應該有機會出來！

黃子韜喊「粉絲數破1500萬送10台車」　一夜達標..急直播：給我時間準備

政治獻金用於買股　柯文哲：買股的人是陳佩琪

法官問能出多少保證金？　柯急稱「要問陳佩琪」但逃亡會毀民眾黨

柯文哲硬碟掀熱議！　網友怒轟：翻光隱私太過分...原因曝光了

應曉薇「人生全變了」要求對質官員　檢察官：白紙黑字不委屈

辯護律師改打「悲情牌」稱柯健康亮紅燈　請求交保為93歲老父盡孝

柯律師炮火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」　旁聽小草拍手

快訊／檢方拼回碎掉紙條「晶華orange出國」　曝柯文哲下令出境

USB「小沈-1500」成收賄證據　柯文哲堅稱清白：檔案不是我做的

財經名嘴黃世聰爆「擁人妻不雅照」　本人澄清報警：是AI深偽

快訊／北市萬大路驚傳雙屍命案　情侶1男1女倒租屋處「明顯屍僵」

「日文0基礎」！他靠4545支A片自學　通過N2檢定：謝謝女優

政治獻金用於買股　柯文哲：買股的人是陳佩琪

疑中國「6代戰機試飛」影片微博瘋傳　旁邊還有保密版雙座殲20伴飛

法官問能出多少保證金？　柯急稱「要問陳佩琪」但逃亡會毀民眾黨

快訊／柯文哲「5小時攻防戰」能否交保　北院02:30公布裁定結果

熬夜不睡超傷！盤點髮量越變越少的「6個原因」　

不用修圖就超完美！3款濾鏡底妝推薦　植村秀紫色蜜粉去黃提亮

柯文哲硬碟掀熱議！　網友怒轟：翻光隱私太過分...原因曝光了

應曉薇「人生全變了」要求對質官員　檢察官：白紙黑字不委屈

民進黨團打著綠旗反綠旗　賴清德的問題沒想到來得這麼快

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

社會熱門新聞

柯律師炮火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

快訊／檢方拼回碎掉紙條「晶華orange出國」　曝柯文哲下令出境

沈慶京否認行賄柯　律師批政治辦案

即／北市萬大路雙屍命案　情侶倒租屋處明顯屍僵

辯護律師改打「悲情牌」稱柯健康亮紅燈　請求准予交保

應曉薇喊冤求測謊　檢察官：妳不委屈

即／17歲少女輕生亡…生前任職麥當勞接嗆聲電話：要砸店！

小沈-1500成證據　柯：檔案不是我做的

法官「能出多少保證金」　柯要問陳佩琪

柯P硬碟隱私全翻光　檢還原公開理由

彭振聲：該認的都認了　李文宗不認罪

快訊／柯文哲稱告誡部屬：不坐牢為原則

即／麥當勞少女輕生亡！他恐嚇砸店遭逮

更多熱門

相關新聞

即／柯文哲能否交保　北院02:30公布裁定結果

即／柯文哲能否交保　北院02:30公布裁定結果

民眾黨主席柯文哲26日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，且具體求刑28年6個月，並於26日晚間召開接押庭。經過近5小時的庭訊後，接押庭於27日凌晨0時20分結束，合議庭將於27日凌晨2時30分公布結果。

柯P硬碟隱私全翻光　檢還原公開理由

柯P硬碟隱私全翻光　檢還原公開理由

應曉薇喊冤求測謊　檢察官：妳不委屈

應曉薇喊冤求測謊　檢察官：妳不委屈

即／柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明

即／柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明

即／柯文哲接押庭最新情況曝　審判長提醒黃國昌別靠近

即／柯文哲接押庭最新情況曝　審判長提醒黃國昌別靠近

關鍵字：

柯文哲京華城容積率貪污收賄圖利羈押禁見影音

讀者迴響

熱門新聞

柯律師炮火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

即／柯文哲接押庭最新情況曝　審判長提醒黃國昌別靠近

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

快訊／檢方拼回碎掉紙條「晶華orange出國」　曝柯文哲下令出境

強烈大陸冷氣團明殺到！跌破10℃時間曝

即／柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明

柯用政治獻金給家人買股　家人身分曝

沈慶京否認行賄柯　律師批政治辦案

張啓楷高喊：主席今天有機會出來

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！

即／北市萬大路雙屍命案　情侶倒租屋處明顯屍僵

劉亞仁梨泰院豪宅買家是「7歲幼童」

喉嚨卡卡「1情況」恐是癌！　醫示警了

即／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」

直擊／家寧分手Andy2個月認：我戀愛了　對象曝光！

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面