柯文哲3000萬交保！　1原因5被告要等到早上9點一起辦保

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記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率、政治獻金案，遭羈押114天後，在27日凌晨3點15分獲得台北地院法官裁定3000萬元交保，沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲也陸續被裁定以500萬元至4000萬元不等的金額交保。不過，由於裁定交保金額龐大，須待台銀駐台北院檢人員今天上午9點上班後協助點鈔才能辦理交保。

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

北檢26日偵結政治獻金、京華城案，北院於同日晚間開庭，柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲共5名主要被告中，僅彭振聲認罪，並以「所有的老人病都有了，前幾周差點死掉」等理由，請求交保；李文宗雖然否認犯罪，但主張自己完全沒有參與弊案，也沒有勾串之虞，同樣請求交保。

▼▲上圖為沈慶京，下圖為應曉薇。（圖／記者黃哲民、湯興漢攝）

應曉薇則不斷喊冤，強調只是幫民眾陳情，沒有收賄；沈慶京表示，雖然曾政治捐獻210萬元給民眾黨，但絕對沒有送柯文哲1500萬元，「一毛都沒有送」。而柯文哲的辯護律師陸正義火力全開，反問檢方柯是如何知道檢廉8月30日會搜索，進而搶在前一天指示橘子出國？最後則改打悲情牌，稱柯的健康已亮起紅燈，加上93歲父親罹患淋巴癌，希望能獲得交保停押，讓柯盡孝。

北院經過漏夜審理，於27日凌晨3點15分裁定柯文哲以3000萬元交保，並限制住居、出境出海。另外，應曉薇、沈慶京、彭振聲分別被裁定以1500萬、4000萬元、500萬元交保；李文宗因先前在政治獻金案已被裁定200萬元交保，這次則再追加800萬元交保金。

不過因裁定交保金額龐大，須待台銀駐台北院檢人員今天上午9點上班後協助點鈔，柯文哲5嫌均暫留北院候審室過夜，等候家人親友籌錢辦理手續。

▼彭振聲。（圖／記者湯興漢攝，下同。）

▼李文宗（綠衣右1）。

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