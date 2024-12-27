柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲京華城案被起訴求刑28年6月，今天凌晨3點15分裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海。根據了解，在接押庭上，北檢面對法官質疑強調「各位可不相信檢察官，但證據就放在眼前」。柯文哲獲准交保，台北地檢署可以抗告。

▲柯文哲3000萬交保。（圖／記者林敬旻攝）

辯護律師團主張檢方先射箭再畫靶、拼湊金流入人於罪，檢方指控柯文哲在不詳時間、地點收受沈慶京面交1500萬元現金，但「證據在哪裡？」檢方指柯收朱亞虎用人頭支付210萬政治獻金，是非法給京華城20%容積獎勵的對價，但「檢方說20%容獎價值逾200億元，210萬僅佔萬分之一，跟行賄行情7%到10%不成比例」。

檢方反駁指出，林洲民（柯文哲台北市長任內的都發局長）證稱柯全程參與京華城案，林明白向柯告知京華城改建案位於商業區、屋齡未達都更年限，不能適用都更獎勵，柯仍執意推動。檢方喊話「各位可以不相信檢察官，但應該相信證據！」

歷經近5小時審理後，北院今天凌晨3點15分裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海。台北地檢署可抗告。

▼合議庭於27日凌晨3時15分公布裁定結果，柯文哲以3000萬交保、應曉薇1500萬交保、沈慶京4000萬交保、彭振聲500萬交保，李文宗800萬交保。（圖／記者黃彥傑攝）