柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

記者葉國吏／綜合報導

京華城案台灣民眾黨主席柯文哲3000萬獲保，同案在押的台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲，以及柯的「大帳房」李文宗均獲准交保。其中「橘子」可以說是檢方沒有成功聲請續押的最大敗筆。

▲柯文哲3000萬交保，柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜至今仍未歸國。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

合議庭認為本案經檢察官偵查完備而提起公訴，且重要證人於偵查中均已具結證述，法院並無接續檢察官實質舉證責任而依職權調查證據之義務，審酌柯文哲等人涉案情節、國家司法權有效行使、公共利益之維護及被告人身自由及防禦權受限制之程度，並衡量比例原則，柯文哲等人非不得以具保及其他必要處分方式替代而免予羈押，而無繼續羈押之必要。

合議庭並指出，檢察官雖主張同案被告許芷瑜（橘子）逃亡在外、有勾串之虞，但並未指出許芷瑜涉案情節，另審酌本案相關證人均已於偵查中被檢察官傳訊，本案相關事實晦暗不明之風險已經降低，因此裁定柯文哲5嫌均交保。

▲台灣民眾黨主席柯文哲獲准交保3000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

因裁定交保金額龐大，須待台銀駐台北院檢人員今天上午9點上班後協助點鈔，柯文哲5嫌均暫留北院候審室過夜，等候家人親友籌錢辦理手續。