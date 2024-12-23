川普上任欲加徵對陸關稅10％　陸企兩週內採購125萬噸大豆

▲美國候任總統川普。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國候任總統川普上任前動作頻頻，喊出未來要對大陸加徵10％關稅，試圖增加籌碼，面對巨額貿易逆差的壓力。對此，大陸官方及民間也在未雨綢繆，在官方近兩個月內增加黃金儲備之餘，也傳出有陸企分兩週採購75萬噸和50萬噸美國大豆因應。

▲美國大豆。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》報導，中方有關企業本週購入50萬噸美國大豆，將於明（2025，下同）年3月、4月交付，中方上週也訂購75萬噸美國大豆，預計明年1月至3月交付。中國是全球最大的大豆進口國，也是美國和巴西的重要市場，2023年這兩國大豆供應合計佔中國進口量超過九成。

據悉，在川普前次任期展開的中美貿易戰中，「大豆」成為美國對大陸「攻城拔寨」的武器之一，此舉也使得大陸轉向與其餘國家訂購，避免再向美國購買時，付出高昂成本。

美國在川普前次上任前兩年，對中國的大豆出貨量下降79%，彼時，大陸仍需要向美國購買部分大豆，然而，在貿易戰變成持久戰的情況下，大陸改由美國的競爭對手巴西進貨。

不僅如此，大陸也在防止美國生產的小麥成為貿易戰下一項逼大陸「就範」的武器，阿根廷相關企業正是嗅到此「良機」，紛紛向大陸官方接洽，期待成為大陸進口小麥的替代方案。此外，巴西的高粱和澳大利亞的棉花也向大陸開放市場，在大陸糧食仍須大幅仰賴進口的情況下突圍。