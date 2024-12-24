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賴清德參訪板橋防災協作中心　感謝新北市府、慈濟落實演練

▲▼總統賴清德參訪「113年新北市板橋區防災協作中心開設演練」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德參訪「113年新北市板橋區防災協作中心開設演練」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德24日參訪「113年新北市板橋區防災協作中心開設演練」時，感謝新北市政府、慈濟及參與同仁落實災防演練的付出。他說，期盼未來中央與地方、政府與民間繼續共同合作，一起提升台灣防災韌性，在面對天災地變或地緣政治變化時，都能做好準備。

賴清德在抵達後，在新北市災害應變中心人員導覽說明下，依序視察民眾等候區、物資發放區、安心關懷區、醫護站、賑災用品、單身男、女及家庭寢區、哺乳區、兒童照顧區、休閒生活區、物資調度區及炊事區等場域，了解防災協作中心演練動線及流程。

賴清德致詞時表示，防災演練是秉持「防患於未然」的精神，災害還沒發生，就要預做準備，才能達到多一分準備、少一分災害的目標。尤其台灣處於地震帶，颱風及地震不斷，因此更要做好防災的各項準備。

賴清德說，他有感於防災的重要性，特別在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，除了中央機關代表，地方政府及民間各方面專業人士都參與其中，在委員會中提出政策、拿出對策，進行各種規劃，讓各縣市政府共同合作。

賴清德提到，今天來新北市板橋區防災協作中心參訪演練落實情況，感謝新北市長侯友宜率領的團隊盡心盡力，並且有高度執行力，期盼未來每一個行政區都能有這樣的防災協作中心，提升台灣防災韌性。他也感謝慈濟慈善事業基金會執行長顏博文及此次參與演練的民眾。

賴清德指出，台灣政府與民間的密切合作，也獲得日本首相石破茂的公開肯定，台灣民間豐沛的防災力量，能快速解決災民們面臨的各種問題，其中代表性的民間團體就是慈濟，板橋慈濟園區作為板橋區防災協作中心，不僅顧及民眾的食衣住行育樂，也兼顧個人身心靈健康，且提供中、西醫的醫療服務，令人欽佩。

最後，賴清德再次感謝新北市政府、慈濟及所有參與演練的人，期盼中央與地方、政府與民間繼續共同合作，讓大家在面對未來的天災地變，或地緣政治變化時，都能做好準備。

▼總統賴清德參訪「113年新北市板橋區防災協作中心開設演練」。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德參訪「113年新北市板橋區防災協作中心開設演練」。（圖／總統府提供）

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賴清德板橋防災新北市合作

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