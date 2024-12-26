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興趣變事業！勞動部產投課程助力職涯再進階

▲▼ 勞動部南分署產投在職課程 助學員變身咖啡職人成就新事業 。（圖／勞動部南分署）

▲王素珍(右)與先生各展所長，共同孕育出風味絕佳的阿里山精品咖啡。（圖／勞動部南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣珍5吉咖啡莊園老闆娘王素珍曾是農會行政、經營過瓦斯行，因愛喝咖啡成痴，連十多年參加勞動部相關在職課程，打磨出硬底子才毅然開店，屢屢獲獎也博得阿里山咖啡女王美譽，喜迎職涯「第三春」，笑說「把興趣變成事業是件超幸福的事！」推薦大家多利用政府資源，省時省力又兼具高CP值。

▲▼ 勞動部南分署產投在職課程 助學員變身咖啡職人成就新事業 。（圖／勞動部南分署）

▲王素珍憑藉著對咖啡的熱愛與勞動部產投在職課程加持，成功在阿里山創設自己的咖啡事業。（圖／勞動部南分署提供）

54歲的王素珍，高中畢業便進入農會工作，因愛喝咖啡，繼而激發出求知熱忱，2006年參加勞動力發展署雲嘉南分署與嘉義市就業服務推廣協會合作辦理的「產業人才投資計畫」在職課程，一拍即合，自此與咖啡有關的課程，她全都不放過，即便內容重複，就當作在練功，笑說「沒辦法，我太愛咖啡了！」。

王素珍2009年退休後與先生一起經營瓦斯行，仍吸收咖啡新知不間斷，十年磨一劍，又剛好家中在阿里山上有塊農地，她2020年心想「既然愛喝高品質咖啡，乾脆自己種吧！」，憑藉醉心咖啡香醇而累積出來的軟實力，結合老公植茶技術與經驗，毅然轉行為咖啡小農。

有趣的是，王素珍對咖啡的熱情也反映在這一顆顆的醉人紅寶石，別人花4年才能採收，她僅1年就成功種出，抱著試試看的心態去參賽，沒想到初試啼聲就一鳴驚人，獲得高分，令她又驚又喜，也奠定無比信心，開啟咖啡莊園之路。

她從原本坐辦公室的偽貴婦，搖身一變為種豆、曬豆、烘豆不假他人手的咖啡女王，以職人精神所出產的咖啡更是屢屢獲獎，嘉義縣星級莊園評鑑五星級認證以及全國金質獎、銀質獎、優等獎等不勝枚舉，今年更榮獲「2024台灣卓越盃咖啡國際競標」蜜處理88.19分的高分。王素珍說，對咖啡的熱情不減反增，希望能把阿里山高品質咖啡推廣到全世界！

▲▼ 勞動部南分署產投在職課程 助學員變身咖啡職人成就新事業 。（圖／勞動部南分署）

▲王素珍轉行咖啡小農短短4年多，自家「珍5吉咖啡莊園」品牌已是得獎常客，打造出全國知名好口碑。（圖／勞動部南分署提供）

從沒想過興趣可以變成事業！王素珍表示，原本只是單純愛咖啡，感謝勞動部「產業人才投資計畫」，不僅可習得第二專長，還補助學費，實在揪感心！授課內容不僅專業還很接地氣，階段性助她強化咖啡知識和提升烘豆、手沖技能，例如「咖啡職人暨輕食美學設計班」，課程包含烘豆、控溫、甜點製作及擺盤等內容，讓她開業後都能學以致用，「有關咖啡相關知識，幾乎都是透過南分署參訓得來的，課程非常值得推薦」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為讓15歲以上在職勞工有機會學習第二專長，勞動部推出產業人才投資訓練課程，由政府補助8成訓練費用，另符合中高齡、身心障礙等特定對象身份者還可享全額補助，自114年1月1日起，每位勞工更從現行每3年補助7萬元提高為10萬元，鼓勵勞工朋友多多運用。

劉邦棟還說，明年上半年雲嘉南分署將與200家以上辦訓單位合作，開出包含電腦資訊、語文、美容美髮、工業技術、烘焙餐飲及文創手工藝等19大類多元產投課程，提供近1萬2,000個在職進修機會，有興趣的民眾可於1月中旬後，上台灣就業通網站查詢相關資訊與報名，或撥打專線(06)6985945轉分機1599洽詢。

 
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