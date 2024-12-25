　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞動部政務次長人選出爐　 文大教授李健鴻接任

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲文大教授李健鴻接任勞動部政務次長。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

勞動部長何佩珊因勞發署北分署公務員輕生案請辭獲准後，2名政務次長人選懸缺至今，總統令25日公布，其中1名次長由文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻接任。

勞動部勞發署北分署公務員11月初輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致，勞動部第1次公布行政調查報告時遭質疑懲處過輕，何佩珊為此請辭獲准，2名政務次長包含許傳盛、黃玲娜也卸任，而勞動部長則由洪申翰於11月25日接任。

總統府25日公布總統令，任命李健鴻為勞動部政務次長。

李健鴻告訴中央社記者，他一直以來都關注失業及弱勢勞工議題，包含如何協助其就業、復職、重建等，未來雖然轉換跑道，但還是希望能持續關注這類型勞工，實際任務會依照部內協助安排。

李健鴻為資深勞動學者，專長為就業安全政策、就業保險、數位化與勞動轉型、勞動政策與國際經濟整合、非典型勞動政策、薪資政策、勞動市場分析等。

李健鴻也在政府機關擔任多個顧問、諮詢委員，包含行政院經濟發展委員會顧問會議顧問、勞動部就安基金管理委員、農業部勞動力管理小組審議委員、勞動部勞工保險監理會委員、勞動部跨國勞動力諮詢小組委員等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
唐綺陽曾有過一段婚姻！
「資生堂千金」成五寶媽！　曬絕美哺乳照
快訊／北市36歲男墜落亡
女連罹2癌症！　醫點出「致病關鍵」：小肉芽是警訊
快訊／趙正平老婆生了！
快訊／國道重大車禍至少1死！　1人噴出車外
闆娘國道飆速190躲追債釀3死　同車友人最後報警求救電話曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞動部政務次長人選出爐　 文大教授李健鴻接任

張善政就職兩週年分享「十大突破」　期勉團隊以工程師精神為桃園打拚

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

花蓮縣長徐榛蔚就職6周年展施政成果！承諾繼續為鄉親福祉打拼

女員工輕生案！北市勞動局「開罰麥當勞100萬」　得知性騷未有效糾正

幕後／總統府明首次「桌上推演」登場　假定情境、推演方式一次看

中選會列「罷樑案」基隆選委會9違失　王鴻薇轟：民進黨就是輸不起

中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

新版《財劃法》分配綠營縣市全墊底　5縣市長合體痛批不公

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

勞動部政務次長人選出爐　 文大教授李健鴻接任

張善政就職兩週年分享「十大突破」　期勉團隊以工程師精神為桃園打拚

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

花蓮縣長徐榛蔚就職6周年展施政成果！承諾繼續為鄉親福祉打拼

女員工輕生案！北市勞動局「開罰麥當勞100萬」　得知性騷未有效糾正

幕後／總統府明首次「桌上推演」登場　假定情境、推演方式一次看

中選會列「罷樑案」基隆選委會9違失　王鴻薇轟：民進黨就是輸不起

中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

新版《財劃法》分配綠營縣市全墊底　5縣市長合體痛批不公

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

女神林岱縈化身聖誕女郎　不畏天冷暖心送餐關懷社區獨老

5族群「膽固醇失控機率」高於一般人！　醫：飲食健康也中了

周興哲MV當電影拍！　「超大咖男神、女神」都來演

女星被控「使喚空姐放名牌包」　轉發爆料文正面槓：別小看我網速

快訊／現場畫面曝！北市府搭跨年舞台　36歲臨時工20公尺高墜落亡

勞動部政務次長人選出爐　 文大教授李健鴻接任

經長：考量綠電及電價　5MW以上資料中心不會優先來台

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

女連罹2癌症！　醫點出「致病關鍵」：小肉芽是警訊

趙正平老婆生了！　宣布喜獲「聖誕寶寶」感激：滿滿的感動

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

劉靜怡被封殺　律師：這國家容不下講真話的聲音

劉靜怡遭下令封殺　楊蕙如：黨應嚴辦柯建銘

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

國台辦：回歸「有好處」　一國兩制會充分考慮台灣現實情況

少女輕生案　北市開罰麥當勞100萬元

ET民調／衛福財政缺口怎解？近八成主張砍不必要支出

財經網美「民進黨本就可被辱罵」：不該因此封殺劉靜怡

傳明起訴柯文哲　陳佩琪哽咽排字祈福

民眾黨用劉靜怡證明「左右逢源」？　他酸：事實是藍綠都不想理你

青鳥寒風苦戰、綠委溜之大吉？　他列17人名單：確定沒有待到最後

財劃法通過恐衝擊電價　郭智輝說明了

反擊網軍稱她「賣台戰犯」　劉靜怡嗆：提名的賴總統也有叛國之嫌？

王世堅批劉靜怡比較適合當網紅　「英粉跟她血海深仇！」

柯傳起訴　昌喊話北檢：公布起訴書

更多熱門

相關新聞

勞動部：性工法有規定雇主責任

勞動部：性工法有規定雇主責任

麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後患憂鬱症輕生案，家屬控訴麥當勞對被害者沒交代或慰問，勞動部長洪申翰今天（25日）說，性工法有規定雇主責任，不是把加害者開除就沒事了。

批衛福部霸凌報告爛　白黨團要求公開

批衛福部霸凌報告爛　白黨團要求公開

財劃法修正對勞動部有潛在影響　洪申翰上任滿月喊「會越做越好」

財劃法修正對勞動部有潛在影響　洪申翰上任滿月喊「會越做越好」

千萬勞工注意！明年9大新制上路　最低工資實施、勞保費率將調升

千萬勞工注意！明年9大新制上路　最低工資實施、勞保費率將調升

17歲少女麥當勞打工遭性侵輕生　勞動部：僱主未協助最高罰100萬

17歲少女麥當勞打工遭性侵輕生　勞動部：僱主未協助最高罰100萬

關鍵字：

勞動部霸凌

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

女星「親投104履歷」打工　老闆google才知她身份

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

即／國1重大車禍！1客運+2小車追撞　1人噴車外

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面