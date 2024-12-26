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免疫負債還不完！日、中「3傳染病」大流行　台大醫：均無疫苗可打

日本、中國大陸最近「3病毒齊發」，且均無疫苗可施打。（示意圖／達志／美聯社）
▲日本、中國大陸最近「3病毒齊發」，且均無疫苗可施打。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

鄰近國家日本、中國大陸最近「3病毒齊發」，讓當地政府繃緊神經不敢大意，傳染病大流行也讓飛往中日遊玩的台灣旅客惶惶不安。對此，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民示警，盛行3病毒均「沒有疫苗」可預防，呼籲民眾出國應做好個人衛生防護。

中國大陸近期爆發「人類間質肺炎病毒」（HMPV），染上HMPV的患者會出現咳嗽、鼻塞、發燒、呼吸急促等不適，症狀與流感、COVID-19相似。另外，日本則是遭2病毒夾擊，分別為俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑症（Erythema infectiosum，リンゴ病），以及肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae），而此傳染病又被封為「會走路的肺炎」。

對此，醫師黃立民表示，HMPV、蘋果病及肺炎黴漿菌均是呼吸道病毒，且都是受到新冠疫情後的「免疫負債」影響，其中又以HMPV最容易引發肺炎，像是幼兒、老人、免疫力低下者，及患有糖尿病、腎病或肝病等慢性疾病患者，都是感染的高風險族群。

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黃立民指出，至於日本的黴漿菌由於已在台灣流行長達半年，因此疫情開始出現降溫跡象，可見黴漿菌的免疫負債「差不多快還完了」，值得注意的是，傳染性紅斑症在國內僅零星個案，台灣一直「尚未還債」較需留意是否有升溫趨勢。

黃立民提醒，尤其孕婦更要當心罹患蘋果病，若感染恐導致流產、死產和胎兒異常，且由於這3種病毒目前仍無疫苗可預防，建議民眾前往流行地區時應勤洗手、戴口罩，做好個人防護措施，以免病毒找上門。

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