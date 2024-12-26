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陸「人偏肺病毒」感染逐漸增加　5歲以下孩童和老人易重症

▲人偏肺病毒（HMPV）。（圖／記者魏有德製）

▲人偏肺病毒（HMPV）。（圖／記者魏有德製）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央疾控中心（中疾控）監測數據顯示，除流感和支原体感染外，人偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）悄然來襲，北方省份和南方省份門診及住院重症比例逐漸升高，由於該病毒尚無疫苗及特效藥可阻，現階段治療僅能以「症狀藥」應對處理，對於易產生重症的免疫力較低之5歲以下兒童和老人形成威脅。

▲顯微鏡下的人偏肺病毒（HPMV）形態。（圖／翻攝大陸中疾控中心）

▲顯微鏡下的人偏肺病毒（HMPV）形態。（圖／翻攝大陸中疾控中心）

《中新網》報導，中國疾病預防控制中心發佈全國呼吸道傳染病監測情況，急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，其中，人偏肺病毒感染逐漸增多。

人偏肺病毒又稱人類偏肺病毒（HMPV），雖兩岸用詞不一，但仍是同一種會引發急性呼吸道感染的常見病毒。相較於流感等傳統呼吸道感染病毒，人偏肺病毒相對「年輕」，被發現的時間較晚，是由荷蘭學者於2001年首次從未知病原體引起呼吸道感染患兒的鼻咽抽吸物樣本中檢出該病毒，但血清學研究表明它已存在於人類社會中60多年，且在全球各地均有分佈。

▲大陸中央疾控制中心公佈的南北省份呼吸道核酸檢測數據。（圖／翻攝大陸中疾控中心）

▲大陸中央疾控制中心公佈的南北省份呼吸道核酸檢測數據。（圖／翻攝大陸中疾控中心）

人偏肺病毒主要藉由飛沫和接觸傳染，由於其免疫保護時間較短，容易使得5歲以下孩童反覆發生呼吸道感染病症，被視為孩子們較大的威脅。人偏肺病毒發病時，其症狀與流感相似，主要表現為感冒、發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，流感病毒則會出現高燒和全身無力等。

人偏肺病毒感染後的潛伏期一般為3至6天，全人群普遍易感，但5歲以下兒童、老人及免疫力低下者，較為出現重症的情況。輕症感染者多在1週左右逐漸緩解，重症感染者得視不同群體衍生出的後續症狀，其中，5歲以下兒童或導致毛細支氣管炎或重症肺炎，年長者或誘發肺部感染、哮喘加重等病症，至於免疫力低下者，如接受器官移植、幹細胞移植等病患，感染後可能出現嚴重的肺部炎症。

專家提醒，兒童、老年人以及免疫功能較弱的民眾須密切注意病情變化，假使出現呼吸困難、高燒不退等症狀，應及時就醫。

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