公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

▲根據考選部統計，2023年公務員考試有16類科到考人數，竟比錄取人數還要少，還有4類科沒人到考。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

過去公務員在民眾心裡是「鐵飯碗」，父母都希望小孩長大去考公務員，但隨著時代變遷，鐵飯碗似乎快生鏽了！根據考選部最新統計，2023年公務人員考試出現16類科到考人數少於需用錄取人數之情形，甚至有4類考試沒人來考試。其中高普考是錄取不足總人數達268人，多為技術類科，可能影響政府機關人員進用及公務推展。

根據立法院預算中心報告指出，考選部統計顯示，2023年公務人員考試有16類科到考人數少於需用錄取人數，如地方特考四等建築工程需用43人、到考僅29人；警察特考四等消防警察人員需用人數180人，到考人數170人；原住民族特考三等土木工程需用人數26人，到考人數10人。

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不僅如此，其中有4類科沒有人現身考試，分別有高等考試三級公職建築師、退除役特考三等勞工行政、地方特考三等公職建築師、原住民族特考四等機械工程，需用人數各為7人、2人、14人與1人。考選部對此說明，這些類科主要與專業技術類科相關職務內涵、工作地點或工作環境，影響應考人報考意願。

考選部表示，2023年高普考試錄取不足總人數達268人，為近年次高，錄取不足額多為技術類科，勢必出現政府機關人才缺口，影響公務推展。在2016年至2019年高普考試錄取不足人數均約百餘人，2020年則增為209人，2021年創新高為293人，2022年則降為30人。

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