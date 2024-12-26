新北、基隆3勇警殉職　警政署首度宣付警史儀式誌念

▲基隆、新北3警殉職，英勇事蹟納入警察史。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

基隆市警察局第三分局警員蘇昱鴻、新北市警局三重分局警員黃瑋震及土城分局所掌劉宗鑫，在今年年2月、7月及9月間，因防護駐地安全、查緝公共危險及毒品案犯不幸殉職。為緬懷告慰他們盡忠職守、伸張正義之英靈，警政署26日10時在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟正式納入台灣警察史儀式，由警政署長張榮興主持，並邀請三位英勇殉職警員遺族及率警察同仁代表一同悼念，將英勇事蹟誌記於殉職警察人員紀念專區，永存警史。

基隆第三分局八堵分駐所年僅24歲警員蘇昱鴻，今年2月29日遭偷車簡男開車衝撞分駐所所值班台而殉職；新北三重分局現年28歲警員黃瑋震，今年7月13日凌晨值勤時，警車遭毒駕的賓士車駕駛逆向撞擊，導致黃員傷重不治，黃員身後留下妻子及4歲幼子，遺孀須獨自扶養小孩處境艱難。

新北土城分局清水派出所長劉宗鑫則在9月30日晚間執行路檢勤務時，遭遇女毒蟲開車拖行500公尺，撞上功誠護欄殉職身亡，劉宗鑫得年38歲，與妻子育有2名女兒。





警政署感念歷年因警務工作殉職警犧牲奉獻精神，特於警察史蹟館設置「殉職警察人員紀念專區」，以「捍衛治安，警之典範」為首，表彰警察人員肩負捍衛社會及保護人民生命安全之重責，並將為國捐軀殉職警員英勇事蹟做為警察典範。

警政署長張榮興率警察同仁獻上白玫瑰花，感念先賢們為國犧牲奉獻的精神，致上最深的哀悼與敬意。張榮興上任以來，致力強化警察勤務安全及完善遺族撫卹照護等工作，陸續修訂「警察勤務機構值勤臺設置要點」、爭取外勤警員深夜危勞性勤務津貼、放寬「警察人員因公殉職規定」及「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」，大幅提高遺族慰問金額最高至新台幣2千萬元，更確保警員執勤安全，照顧第一線同仁執勤的辛勞。





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