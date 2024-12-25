張善政就職兩週年分享「十大突破」　期勉團隊以工程師精神為桃園打拚

▲張善政就職兩週年期勉團隊「工程師精神」為桃園打拚。（圖／翻攝張善政臉書）

記者陳弘修／台北報導

桃園市長張善政25日出席就職二週年暨施政成果分享記者會時表示，就職兩周年的施政成果報告是一個回顧、展望、感恩、期許的機會，除了可以回顧這兩年做了什麼事情，也希望端出來的政績不僅自己滿意還能獲得市民認可。他強調，所謂的展望不是看四年、八年的任期，而是要看十年﹑二十年甚至更久之後，讓桃園在市政團隊努力之下蛻變成長的樣貌。

對於此次就職二週年暨施政成果分享記者會，選擇在捷運綠線北機廠的維修廠舉行，張善政也特別向市府同仁表達感謝，他指出，北機廠原本是桃園捷運的死結，上任之初，發現北機廠除了是維修廠，也有行控中心作為捷運綠線的中樞，由於綠線將來是無人駕駛，所以此設施一度是捷運綠線的死結，若問題不解決，通車可以說遙遙無期，但透過捷工局同仁的專業精神，實事求是，讓曾經的死結瓶頸能夠往前順利推進，還有機會提前通車，北機廠不僅代表捷工局同仁的努力，也是市府每個局處過去兩年實事求是精神的展現。

在記者會上，擁有土木工程背景的張善政還分享了「施政心法」。他認為，桃園模式就是工程師解決問題的模式，但所謂的「工程師」不是一定要念土木工程，猶如與會的局處首長，每一位都是廣義的工程師，當有一項政策，從孕育、規劃、執行到落實，其實跟工程流程一模一樣，只是做出來的是政策或是工程實體；局處首長用廣義工程師的心態處理局內事務，是非常重要的精神，常常說工程師好像在「生小孩」，小孩生出來以後，希望他能成長茁壯，每一項政策也是一樣的道理。

談到過去兩年的工作與成果，張善政以「廣義工程師」的「十大突破」為例指出，首先是解決代理教師同工不同酬的問題，第二是針對夜間改裝汽機車呼嘯而過、擾人清夢，市府透過科技執法（靜桃專案）杜絕此現象，溯源之後發現交通法規有問題，透過兩位副市長於行政院會向中央反映，進而推動修法。

第三是中壢新明市場周邊長達30年的環境問題，市府在前幾個月執法改善；樂天桃園棒球場積水問題、座椅老舊，體育局發揮創意，與球團、體育署、中職四方合作解決；大崗高中土地問題，市府則透過容移代金，不花錢取得土地。

另外，青山路瓶頸道路整治、打破僵固近40年的醫療次分區、擴大肺癌篩檢守護市民健康、重新設計消失的美術館空橋以及捷運綠線提前通車的務實突破。擴大肺癌篩檢部分，去年一整年篩檢了兩萬多人，當中有超過千人需要長期持續追蹤，另有超過一百人確定必須馬上動手術，否則病情會繼續蔓延，一百多個案例，不僅代表一百多條人命，更代表一百多個家庭。

至於美術館空橋，原先市立美術館到對面的市立兒童美術館，建築物中間有空橋跨越大馬路、跨越捷運，但空橋於當初設計時，因為預算不夠「不見了」，讓美術館原來期待1加1可以大於2，僅能1加1等於2，市府也解決此窘境，空橋於前一陣子動土施工，未來定能發揮1加1大於2的效果。

張善政進一步指出，桃園人口持續增加、生育率高，小孩多，也是經濟重鎮，工商業產值達到4兆8千億，名列全台第一，讓桃園未來令人期待；而桃園也有非常多元化的族群，希望桃園也像美國一樣，是多元族群的大熔爐，在文化上多元的族群融合，能夠變成臺灣的標竿。然而，人口的快速成長也形成「Happy problem」需要解決，像是教育資源建設、交通壅塞壓力等。

最後，張善政也強調，他是工程師，各局處首長也是廣義的工程師，期勉市府團隊要做政治家而非政客，因為政客在意的是聲量，聲量是一時的，有正面、有負面，政治家要在意的是，替桃園做出什麼事情，可以長長久久留存下去。目前桃園有捷運、鐵路地下化、航空城等多項重要的基礎工程正在推進，五年、十年、二十年以後真的會不一樣。