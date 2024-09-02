館長逆風挺柯「大力抖內物資」支援！網讚翻：雪中送炭真男人

▲PTT狂讚館長雪中送炭。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入京華城案，8月31日遭聲押禁見，大批支持者聚集北檢聲援，其中也包括網紅「館長」陳之漢。就在柯文哲今（2日）獲釋後，許多網友回頭看館長的支援行動，不只態度力挺，還大力抖內物資，紛紛自嘆不如、狂讚館長，「有情有義給推」、「真的挺」、「雪中送炭真男人。」

館長在1日下午到北檢後，先是送飲料幫小草解渴解暑，晚上又送了100份雞排到現場，並安排公司4～5位員工待命，看現場缺什麼就支援什麼，不僅提供一堆吃的，還有放冰塊的大水桶、防蚊液等物品。

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就有網友忍不住在PTT的Gossiping板問卦，「大家是不是欠館長一個道歉？」文中讚嘆，「一堆人說館長只會看風向，這次完全逆風情況下，他出來聲援，又提供食物、冰塊給小草打氣，還陪柯文哲上車」，認為館長真的有情有義。

看到貼文後，大批鄉民也點頭，「他擋在那邊跟牆壁一樣，盾牆都沒這麼硬」、「阿館真的難得」、「真男人，一堆小人第一時間跳船」、「雪中送炭，逆風沒跑掉的人」、「館長讚，全程參與」、「這次他真的屌，沒有隨風倒，有稍微改觀」、「雪中送炭不容易，致敬」、「要商人挺到最後一步其實不容易」

還有網友表示，「黃國昌也是吧 這才是真情義」、「這次完全體現了藍營的落井下石」、「這波一堆之前蹭阿北的不是跳車就是裝死」、「這次只服學姊和館長」、「KOL沒幾個敢站出來，這種朋友值得交」、「最髒的是亂說的名嘴吧」、「比那些為權勢低頭的學者專家有骨氣多了。」