冷氣團發威雪山首度降瑞雪　主峰積雪5公分...絕美畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

冷氣團一波接一波襲台，雪霸國家公園3,000公尺以上的雪山等地區山頭，24日降下今年入冬以來第1場瑞雪，雪山主峰皚皚白雪、積雪已有3~5公分。雪霸國家公園管理處今（26日）呼籲近期要造訪雪山的山友，備妥「雪地三寶」冰爪、冰斧及頭盔，上山後更要隨時做好保暖工作，避免失溫或引發高山症。

▲▼冷氣團發威，雪山地區降下入冬第1場瑞雪，雪山主峰積雪3~5公分。（圖／山友江育賢拍攝、雪霸國家公園管理處提供，下同）

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雪霸國家公園管理處今天表示，近期冷氣團一波接著一波影響台灣，雪霸園區3,000公尺以上的高山，19日起陸續降下冰霰，油婆蘭草原坡或雪山主峰步道上已有結冰或霧淞；而根據山友拍攝的影像，雪山地區在24日也下雪，目前已有積雪3到5公分。

雪霸處說，明年1月2日起至3月31日實施雪季服務管理措施，受到近期冷氣團寒流接踵而至，雪山地區前天也降下大雪，呼籲規劃到訪雪霸園區的民眾們，行前除了留意天氣預報，並了解山區環境狀況，上山後更要隨時做好保暖，避免失溫情形或引發高山症。

另外，低溫環境登山步道容易產生結冰，如雪山圈谷、黑森林、聖稜線或大霸尖山霸基處等路段，都必須謹慎通過，更不要忘記雪地三寶（冰爪、冰斧及頭盔）且熟悉冰斧冰爪的操作方式，建議行前也能參加相關訓練課程或由專業領隊帶領，並保持處處小心謹慎的心態，降低登山風險由自身做起。