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劉靜怡被綠封殺　基進議員諷「要乖要聽話才會支持」遭網出征

▲▼台灣基進高雄市議員張博洋。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台灣基進高雄市議員張博洋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，藍營全數封殺，白營同意放行劉靜怡一人，但民進黨51席立委卻也對劉投下反對票，也因此7名大法官被提名人皆未達57票過半門檻。對此，台灣基進高雄市議員張博洋表示「不就等於間接證明要乖要聽話才會支持」，遭綠營支持者出征。

針對被劉靜怡罵過民進黨，被民進黨總召柯建民下令封殺一事，張博洋在臉書表示，「阿這樣不就等於間接證明要乖要聽話才會支持」並在文末附上一個顛倒的笑臉表情符號。

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

許多綠營支持者看完紛紛留言，「定期小額捐錢給基進3年的我真是個笨蛋」、「不是因為劉靜怡不聽話，而是她不配」、「基進也就這樣了，這是第幾次炎上了」、「有必要這樣說話嗎」、「建議先了解清楚再發言比較好」。

親綠粉專也紛紛到張博洋的貼文下方留言：

「海人」表示，「解友！這種解讀跟我說你是民意代表？」
「脫北者冰狼」表示，「政策部靖堂覺得現在民進黨逆風了嗎？不然怎麼突然發文」。
「我不綠，只是堵藍」表示，「祝你下次落選❤️」。

▲▼民進黨立院黨團三長於開票結束後於黨團記者室召開記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，立法院民進黨團總召柯建銘的助理周立軒（周軒）也附上柯建銘的原文表示，「你是不是沒看完人家說什麼？然後腦補一大堆」、「所以其他6個都是聽話的」、「所以你看完了還可以這樣一筆帶過『只是因為罵民進黨』？不用這樣啦，要凹人不用這樣，很難看」。

對此，張博洋表示，「我有看完喔。我就是看完了才覺得，這一整段不就是在告訴多數選民，民進黨只會支持沒有罵民進黨的人。至少我個人覺得這一整段傳達給我的觀感就是這樣」、「今天一堆廣義的自己人來洗版我，或許可以讓大家有種教訓了背骨仔的感覺，但是總召的說法我認為還是難杜悠悠之口。」

針對綠營支持者的評論，張博洋表示，「要讓劉靜怡當大法官的是賴清德總統，不是我，我也沒有覺得一定要她當大法官不可。我在意的從來都是柯總召對於投下反對票的說法」、「重點不在於我有沒有認為劉靜怡是因為不聽話才被做掉，而是在於柯建銘的說法只會讓更多的人認為，哎呀這個人就是不聽話才被投下反對票。出征我，說我背刺，這些在我發文之前都還算是有心理準備。現在比較大的問題是，接下來中間選民只會把這個大法官提名的重要事情，當成是一個尋找不可以罵過民進黨的人的笑話，我悲傷的是這個。」

阿這樣不就等於間接證明要乖要聽話才會支持????￼￼ ———下面是補充說明給大家快速進入立場———￼ 應該這樣說，如果今天柯建銘是主張，劉靜怡過去曾經造謠蔡英文的論文，或做了什麼其他違反民進黨價值、￼違反法律的事情，黨團不予支持，那我覺得這樣...

張小博發佈於 2024年12月24日 星期二

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