北檢4大案偵結！18被告「11起訴、2緩起訴、5不起訴」　罪名一覽表

記者劉昌松、黃哲民、戴若涵／台北報導

台北地檢署連月來針對京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等4大案，如火如荼進行偵辦，26日宣布偵結，18名被告偵查結果出爐。

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲3案、4大罪名起訴。（圖／記者湯興漢攝）

1. 民眾黨主席柯文哲

．京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌、主管監督事務圖利罪嫌，起訴。

．政治獻金公益侵占案：公益侵占罪，起訴。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，起訴。

2.柯文哲前競選辦公室財務長李文宗

．京華城土地違法容積獎勵案：違背職務收受賄賂罪嫌，起訴。

．政治獻金公益侵占案：公益侵占罪，起訴。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，起訴。

3.前北市副市長彭振聲

京華城土地違法容積獎勵案：主管監督事務圖利罪嫌，起訴。

▲前台北市副市長彭振聲。（圖／記者湯興漢攝）

4.台北市前都發局長黃景茂

京華城土地違法容積獎勵案：主管監督事務圖利罪嫌，起訴。

5.北市都委會前執行祕書邵琇珮

京華城土地違法容積獎勵案：主管監督事務圖利罪嫌，起訴。

6.威京集團主席沈慶京

京華城土地違法容積獎勵案：主管監督事務圖利罪嫌、違背職務行賄罪嫌，起訴。

7.台北市議員應曉薇

京華城土地違法容積獎勵案：違背職務收受賄賂罪嫌、洗錢罪嫌，起訴。

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者湯興漢攝）

8.應曉薇助理吳順民

京華城土地違法容積獎勵案：違背職務收受賄賂罪嫌，起訴。

9.京華城監察人張志澄

京華城土地違法容積獎勵案：違背職務行賄罪嫌，起訴。

10.前兵役局長朱亞虎

京華城土地違法容積獎勵案：違背職務行賄罪嫌，緩起訴。

11.威京集團法務經理陳俊源

京華城土地違法容積獎勵案：違背職務行賄罪嫌，緩起訴。

▲台北市議員應曉薇。（圖／記者湯興漢攝）

12.京華城董事長陳玉坤

京華城土地違法容積獎勵案：犯罪嫌疑不足，不起訴。

13.應曉薇男友王尊侃

京華城土地違法容積獎勵案：犯罪嫌疑不足，不起訴。

14.應曉薇助理陳佳敏

京華城土地違法容積獎勵案：犯罪嫌疑不足，不起訴。

15.木可公關負責人李文娟

．政治獻金公益侵占案：公益侵占罪、明知為不實事項而填製會計憑證罪嫌，起訴。

．柯文哲政治獻金專戶申報不實案：犯罪嫌疑不足，不起訴。

▲會計師端木正。（資料圖／記者黃宥寧攝）

16.會計師端木正

柯文哲政治獻金專戶申報不實案：行使業務上登載不實文書、準文書罪嫌，起訴。

17.端木正助理何璦廷

柯文哲政治獻金專戶申報不實案：犯罪嫌疑不足，不起訴。

18.端木正助理陳韋瑄

柯文哲政治獻金專戶申報不實案：犯罪嫌疑不足，不起訴。

★★未經判決確定，應視為無罪★★