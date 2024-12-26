柯文哲涉收賄起訴！Excel寫「小沈、1500」　傳訊黃珊珊：已給過

記者劉人豪／台北報導



民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，遭羈押至今113天，檢方今26日宣布偵結，並對柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，共求刑28年6月。台北地檢署認定柯文哲收受1500萬元賄賂，是因Excel寫「2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京」，之後柯文哲出席鼎越公司動土典禮後，傳訊給黃珊珊「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。

▲檢方指出柯文哲收沈慶京1500萬元。（圖／台北地檢署提供，下同）

台北地檢署指出，會認定柯文哲收受1500萬元賄賂，是因為柯文哲所使用的A1-37行動硬碟內存「工作簿」檔案，其上記載姓名、數字、公司、用途、經理人之各列內容，均查證得知係屬金錢之交付，就用途欄為空白者，均為現金交付；被告柯文哲自承：「如果邱佩琳我有收，那我就是有收到這些錢」，可證「工作簿」確為被告柯文哲親自製作記載收受資金之帳簿，而該帳簿第12列記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」。

台北地檢署表示，比對被告沈慶京於111年9月12日傳訊感謝被告柯文哲協助取得京華廣場建照、力邀被告柯文哲至動土典禮剪綵，得其應允後，被告沈慶京即自111年9月20日起令吳○仙提領現金1600萬元作為準備。

台北地檢署說明，嗣鼎越公司於111年10月18日果然取得建照，被告柯文哲於翌（19）日親自出席動土典禮等相關時程，核與被告柯文哲於「工作簿」記載「2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京」之時間密接。其後，被告柯文哲傳訊黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，與被告沈慶京於羈押庭訊時對法官嗆言：「若我要行賄會用現金」一致。綜上，可認被告柯文哲確有向被告沈慶京收取現金1500萬元之賄賂。