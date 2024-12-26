北檢起訴柯文哲侵占4133萬政治獻金　扣押卻「少250萬」原因曝

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

台北地檢署今（26）日正式起訴前北市市長柯文哲等11人，指控其在競選期間涉嫌侵占政治獻金共計4,133萬5,588元。然而，北院核准扣押木可公司相關銀行帳戶時，卻僅扣押3883萬7712元，兩者間出現約250萬元的落差，關鍵原因竟在於扣押前幾日適逢木可公司發放薪資，故部分款項已用於支付員工薪水，帳戶餘額自然不足。

▲北檢抽絲剝繭追出柯文哲等人侵占政治現金共4133萬5588元，但法院實際扣押金額為3883萬7712元，真正原因曝光。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

木可公關公司於2022年10月14日成立，由登記負責人李文娟主導，李文娟是柯文哲高中同學、前台北捷運董事長李文宗的胞妹，同時也是柯文哲競選總統財務工作的負責人。木可公關通過兩份合約，包括肖像授權和委託作業管理，專門處理柯文哲競選商品的販售工作。

2023年5月23日，柯文哲參選總統的政治獻金專戶正式開通，透過捐款累積「P幣」換競選小物及直接販售商品募得大量資金。然而，2024年5月，監察院公告的政治獻金申報資料被發現有灌水虛報問題，經民眾黨自行統計，競選期間「抖內換小物」募得的總金額達1.5億元。

然而，檢方抽絲剝繭發現，柯文哲第三波募款小物網路部分改透過「木可好店」網路商店販售，其中以綠界公司所設計付款系統係連結木可公司富邦銀行帳戶，收取共計2784萬1485元；另以木可公司富邦銀行帳戶直接收受匯款共計96萬9779元，另有由柯文哲競選總部支付成本的第一波、第二波捐款換小物庫存，遭木可公司擅自挪用在「木可好店」販售共計44萬4590元；至於實體場所販售所得現金，存入木可公司富邦銀行帳戶共計1207萬9734元，故被告柯文哲、李文宗等人侵占政治獻金共計4133萬5588元。

然而，北院裁定僅扣押其相關銀行帳戶中的3883萬7712元，少了249萬7876元，原因出在於，木可公司每月需支付員工薪資，而被扣押的帳戶金額已包含部分運營支出，總體而言，扣押金額的落差並不意味侵占金額減少，而是反映了木可公司當時帳戶餘額與實際非法收益間的差距，這也顯示出本案資金流向的複雜性與隱密性。