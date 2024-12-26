柯文哲起訴！檢方指控「收賄1710萬」　關鍵內容曝光

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲今（26日）遭台北地檢署依《貪污治罪條例》收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。根據檢方掌握柯文哲個人行動硬碟中的「工作簿」等關鍵證據，起訴書指出他共涉收1710萬元賄款。

▲柯文哲兩大案今偵結。（圖／記者湯興漢攝）

據檢方起訴書指出，柯文哲涉嫌在擔任台北市長期間收受威京集團董事長沈慶京賄賂共1710萬元，其中最大筆是在2022年10月19日至11月1日間，柯文哲親自收受沈慶京交付的1500萬元現金賄款。檢方在柯文哲的行動硬碟中，發現一份Excel「工作簿」檔案，上面清楚記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」的字樣。



另外210萬元部分，檢方調查發現，沈慶京在柯文哲將京華城容積案送都委會研議後，交代張志澄、朱亞虎安排7名人頭。這些人頭先從威京集團總部領取現金，再分別以每人30萬元的方式，假借「政治獻金」名義匯款給民眾黨，實際上卻是行賄款項。起訴書更指出，時任柯文哲競辦執行長的李文宗，在朱亞虎通報210萬元賄款已交付完成，並提供人頭名單後，向柯文哲報告此事，隨後還特地傳訊息給朱亞虎，轉達柯文哲的謝意。

檢方認為，這些賄款與京華城容積獎勵案有關，柯文哲收賄後將案件送都委會研議。除了這起案件，檢方也透露柯文哲另涉及財產來源不明罪，將另案偵辦。