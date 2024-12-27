4個月查到Excel！檢察官「柯案還要查1年」　網曝終極目的：很明顯

▲柯文哲3000萬交保獲自由。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

台灣民眾黨主席柯文哲3000萬獲保，預計今上午將返回位於信義路的住所。柯文哲粉專也曝光接押庭上的不公，法官問「還要查多久？」檢方則回再交叉詰問完所有證人要1年之久，一席話引發網友譁然，「給你4個月查出這鳥東西，居然還敢要1年」，更質疑「本來目的就是拖到選舉，一直關就沒人能選舉啊！」

柯文哲臉書粉專今凌晨2點發文776字，其中提到法官問檢察官，「還要查多久，才能讓案情晦暗不明程度降低？」檢方則回，「再交叉詰問完所有證人，那恐怕還要一年！」

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這讓一名網友在PTT質疑，「查了4個月查出這種結果，只有Excel上的1500萬，然後硬找個跟沈領的錢接近的區間，拗說是拿來行賄，這什麼辦案效率，還敢說還要再一年？」

最後，原PO氣得砲轟，「還說你可以不相信檢察官，但要相信證據，天下第一檢真丟臉！」

底下網友也回應，「某時某地真的很難查，再給我一年」、「證據請看週刊」、「這麼明顯就是政治辦案」、「反正就是搞到你不能選」、「3000萬交保已經給北檢面子了」、「檢察官想要再壓柯一年的意思」、「本來目的就是拖到選舉，一直關就沒人能選舉啊」、「一年查完再給你薪水好了」、「沒金流只能湊口供」、「給你4個月查出這鳥東西，居然還敢要1年」。

．未經判決確定，應視為無罪