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肇事畫面曝光！　自動駕駛「失控衝對向」撞死1歲嬰

記者張方瑀／綜合報導

日本高知縣今年9月發生一起死亡車禍，有一輛使用自動駕駛功能的客車在高速公路上失控，猛烈撞擊對向車輛，導致一名1歲男嬰身亡；當時調查顯示，肇事駕駛開啟自動駕駛功能後，就放開方向盤做其他事。如今男嬰的父親公布當時的行車紀錄器畫面，「為什麼這樣一個自私駕駛的人，能奪走寶貴兒子的生命？」

根據日本《Yahoo!Japan》報導，來自大阪府、現年33歲的神農諭哉今年9月開著帶著全家前往高知縣旅遊，當時他們正直線行駛在高知東部自動車道上，結果突然有一輛車從對向朝著他們猛衝而來，時間幾乎不到一秒，完全來不及閃避。

結果猛烈撞擊導致坐在副駕的妻子重傷，而當時在後座正確使用嬰兒座椅的1歲兒子，也因為撞擊力道過大，導致創傷性休克，最終緊急送醫後仍宣告不治。

▲▼日本自動駕駛失控撞死1歲嬰。（圖／翻攝自YouTube／@yanagiharamika）

▲自動駕駛失控撞死1歲嬰。（圖／翻攝自YouTube／@yanagiharamika）

據警方說法，肇事的60歲駕駛竹崎壽洋在行駛途中，開啟豐田CROWN Crossover汽車的自動駕駛功能，接著放開方向盤、鬆開安全帶，開始換鞋子和衣物。竹崎事後曾打電話向神農致歉，但被問道為什麼會發生這種事，他只回應，「我不知道！」

神農回憶碰撞時的情景，車禍發生後，剛好有一位在附近從事護理工作的女性，幫忙對兒子進行心肺復甦，「我不斷叫著兒子的名字，大喊『回來吧！回來吧！』，我自己鼻血流個不停，兒子身上也滿是血。」

神農和兒子被直升機送往高知醫療中心，醫生決定為兒子進行緊急手術，需直接按摩心臟，進行開胸手術，「看到兒子的小胸膛敞開，小小的心臟顯露出來，我哀求醫生無論如何請救救他，但最終醫生表示已經無能為力，我也只能接受。」

神農心痛表示，肇事者在一條沒有中央分隔帶的自動車道上，使用自動駕駛功能，還解開安全帶、鬆開方向盤，不管是換鞋還是更衣，這行為都等同於完全放棄駕駛，「為什麼這樣一個自私駕駛的人，能奪走我剛滿1歲的寶貴兒子的生命？」

竹崎最終以過失致死罪接受調查，但判決尚未有結果。神農痛批，「像這樣做出荒唐行為，導致他人死亡或受傷，在日本只要聲稱『不記得了』，就可以被當作過失處理，這真的太荒謬了。」

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