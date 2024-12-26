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高虹安二審想拚無罪連任？　任期已過半「沒辭職不補選」

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長高虹安自停職之後鮮少公開露面，但她近日公開出席活動，捐款、送禮物給弱勢族群，被外界解讀為可能想爭取無罪連任。事實上，高虹安在2022年12月25日上任，到今年12月25日任期已達成一半，因為她沒有辭職，後續不會補選，而是由代理市長邱臣遠一直代理到任期結束。

▲▼高虹安案件二審首度開庭，公衛文王郁文庭後受訪，助理兔姊黃惠玟。開庭前庭外有支持與反對者。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安二審出庭的畫面。（資料照／記者吳銘峯攝）

高虹安2022年11月26日以45.02％的得票率勝選，成為新竹市首位女市長，並在同年12月25日就任，她陸續推動改善棒球場、租屋補助加碼、新竹婦女凍卵補助等政策，但後來她捲入涉嫌詐領助理費案件，一審被判處有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年，因此在2024年7月26日被停職。

高虹安被停職之後，市長職務由邱臣遠代理，詐領助理費案件二審則在今年11月4日首度開庭審理。邱臣遠11月15日曾表示，期待高虹安二審無罪，盡快回到市府和團隊一起拚市政，市府團隊會恪守崗位，持續推動兌現高虹安市長的政見和政策。

▲▼高虹安換了新造型。（圖／資料照、翻攝自施淑婷臉書）

▲高虹安（左）近日公開露面，出席活動，還換了新髮型。右邊是新竹市民政處長施淑婷。（圖／翻攝自施淑婷臉書）

不過，高虹安近期開始露面出席活動，特別以個人身分捐贈25萬元、送聖誕禮物給弱勢兒童，她在臉書公開活動行程、相關照片，獲得不少支持者留言鼓勵。外界推測，高虹安可能想力拚二審無罪，進而爭取市長連任的機會。

事實上，今年12月25日高虹安的市長任期已達成一半，時代力量市議員林彥甫早在11月間就曾公開喊話，呼籲高辭職，讓新竹市得以進行市長補選；民眾黨議員李國璋則支持高在司法上力拚復職，爭取個人清白。

依法規定，「直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選。但所遺任期不足2年者，不再補選，由代理人代理至該屆任期屆滿為止。」

高虹安至今都未辭職，目前任期也已經過半，剩餘任期不足2年，新竹市長後續將不再補選，並由邱臣遠一直代理到任期結束。至於未來發展，仍有待後續進一步觀察。

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