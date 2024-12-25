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越野跑者北德拉曼山區失聯　消防搜救「80m深懸崖」尋獲遺體

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新北市一名43歲張姓男越野跑者，22日進入新竹縣尖石鄉的北德拉曼巨木步道後失聯，家屬在新竹的臉書社團發文希望幫忙協尋，消防局23日動員上山搜救，24日發現張男遺體，因地勢險峻落差高度大，今（25）出動搜救人員回現場搬運。

▲▼越野跑者失聯 找到遺體 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲越野跑者尖石山區失聯，80米深谷尋獲遺體。（圖／記者楊永盛翻攝）

張男家屬日前在臉書社團「新竹大小事」發文指出，張男22日離開住家，下午2時許路過新竹尖石，確定上山路線餐廳往狂風嶺上北德拉曼，下午有在個人臉書影片有上稜線拍攝，推測應該是摸黑原路回，沒有山友碰到從傳統康莊大道路線下北德拉曼登山口，接產業道路回停車處，希望大家能協尋。

▲▼疑似失聯民眾遺落物照片。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲疑似張男的物品散落在邊坡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，23日受理報案後立即派遣轄區尖石分隊人員前往搜尋，並向電信業者調閱基地台資訊研判搜救範圍。24日出動搜救人員22名，分三組擴大範圍搜索，於北德拉曼狂風嶺懸崖下發現失聯民眾，垂直落差高度約80到100米。

▲▼越野跑者失聯 找到遺體 。（圖／記者楊永盛翻攝）

因地勢險峻落差高度大且接近終昏時間，考量搜救人員安全於25日再行前往搬運。25日出動搜救人員17名前往發現地點搬運，目前搜救人員前往事故地點中。

▲▼越野跑者失聯 找到遺體 。（圖／記者楊永盛翻攝）

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