「65歲以上長者免繳健保費」明闖關三讀　邱泰源：要考慮世代正義

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

藍白立委提案《老人福利法》修法，讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，依協商結果，將會排入27日院會闖關三讀。衛福部長邱泰源今（26）日表示，健保精神是大家共同負擔，而統計顯示年輕世代的收入可能比長者還少很多，一定要考慮世代正義。

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▲衛福部長邱泰源，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



邱泰源今日出席立法院社福衛環委員會審查衛福部預算，會前受訪被問及老福法修法，他表示，健保的精神是大家共同負擔，一起來照顧我們全民的健康，所以這個精神還是要保有。然而統計年輕世代，「剛畢業的一個年輕人，他的薪水可能相當的低，比起一個可能現在這群的前輩、老人家的收入少很多」。邱泰源強調，要怎麼去做世代的正義，是一定要考慮的。

行政院日前核定明年健保總額成長率為3.521～5.5％之間，明年度健保總額大餅首度突破9千億元，然而健保會9月底進行總額協商，由於醫院、西醫基層兩部門的總額協商，醫界與付費者代表意見分歧，最終破局，以兩案併陳送衛福部決定。而今年即將結束，明年度的健保總額成長率是否已經決定？

邱泰源今日回應，感謝行政院支持健保總額，讓醫療環境更好，不過最後結果尚未核定，一旦核定後會盡快公告。由於明年高推估可達到5.5％，總額估計可達9200億元，讓健保有更多能量把人民照顧好，一起推展健康台灣精神。