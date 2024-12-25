未用安全帶！北市搭跨年舞台工人墜落亡　勞動局下令主舞台停工

▲台北市36歲臨時工在台北市政府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約15公尺高的鷹架墜落，送醫後不治身亡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名36歲拉姓男子於25日晚間6時在信義區市府路1號、台北市政府前廣場搭設跨年舞台時，不慎從約15公尺高的鷹架墜落，一旁的工作人員發現後立刻報警，送醫急救後不治身亡。台北市勞動局回應，該勞工因未確實使用安全帶，不慎發生墜落重大意外，已令主舞台全面停工，現場改善後才能繼續作業。

台北市勞動局25日晚間表示，今天下午6時許，北市跨年舞台搭設工作發生墜落重大意外事故，造成一名原住民工人當場失去呼吸心跳，勞檢處接獲報案後，立即派員前往現場實施檢查，並要求現場立即改善後，才能繼續作業。

台北市勞動局指出，現場初步了解，發生意外事故勞工為舞台承攬商的再承攬人所僱原住民點工，事發時正在高約15公尺處踏板上從事舞台架上馬達搭設作業，因未確實使用安全帶，不慎發生墜落重大意外事故。

台北市勞動局說，後續將依《職業安全衛生法》實施檢查，如事故發生事業單位有違反情況，最高可處30萬元罰鍰，如發生《職安法》37條第2項第1款之災害，更可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。