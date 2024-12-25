　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未用安全帶！北市搭跨年舞台工人墜落亡　勞動局下令主舞台停工

▲▼台北市36歲臨時工在台北市政府府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約20公尺高的鷹架墜落，送醫後不治身亡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市36歲臨時工在台北市政府前廣場搭建跨年舞台時，不慎從約15公尺高的鷹架墜落，送醫後不治身亡。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名36歲拉姓男子於25日晚間6時在信義區市府路1號、台北市政府前廣場搭設跨年舞台時，不慎從約15公尺高的鷹架墜落，一旁的工作人員發現後立刻報警，送醫急救後不治身亡。台北市勞動局回應，該勞工因未確實使用安全帶，不慎發生墜落重大意外，已令主舞台全面停工，現場改善後才能繼續作業。

台北市勞動局25日晚間表示，今天下午6時許，北市跨年舞台搭設工作發生墜落重大意外事故，造成一名原住民工人當場失去呼吸心跳，勞檢處接獲報案後，立即派員前往現場實施檢查，並要求現場立即改善後，才能繼續作業。

台北市勞動局指出，現場初步了解，發生意外事故勞工為舞台承攬商的再承攬人所僱原住民點工，事發時正在高約15公尺處踏板上從事舞台架上馬達搭設作業，因未確實使用安全帶，不慎發生墜落重大意外事故。

台北市勞動局說，後續將依《職業安全衛生法》實施檢查，如事故發生事業單位有違反情況，最高可處30萬元罰鍰，如發生《職安法》37條第2項第1款之災害，更可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北民宅深夜傳爆炸聲　男手掌被炸斷
前議員病逝　兒悲痛證實：他離開我們了
被李坤城提告　徐巧芯回嗆了
國1重大車禍1死3傷！他驚見車外「有人噴飛」死亡　現場慘況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

許智傑喊告黃國昌「被拍到離場照」　他比對時序：沒參與全部表決

未用安全帶！北市搭跨年舞台工人墜落亡　勞動局下令主舞台停工

截圖曝光！江和樹控彰化議長介入民眾黨選舉　運作蔡壁如當黨主席

快訊／向李坤城「比中指」挨告　徐巧芯再嗆玻璃心：懶得理你

快訊／李坤城證實「提告徐巧芯」　被比中指嗆垃圾黨

徐巧芯飆罵比中指　李坤城：我已經提告

劉靜怡被綠封殺　基進議員諷「要乖要聽話才會支持」遭網出征

許智傑被爆「投票落跑」找吳乃仁吃飯　他秀出直擊照：別再拗了

勞動部政務次長人選出爐　 文大教授李健鴻接任

張善政就職兩週年分享「十大突破」　期勉團隊以工程師精神為桃園打拚

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

李光洙跟李棟旭合拍新戲　劉在錫：他把你安插進去的嗎？

4警犬 卸警用胸背帶 #退休 新家700坪草皮上盡情奔跑

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

許智傑喊告黃國昌「被拍到離場照」　他比對時序：沒參與全部表決

未用安全帶！北市搭跨年舞台工人墜落亡　勞動局下令主舞台停工

截圖曝光！江和樹控彰化議長介入民眾黨選舉　運作蔡壁如當黨主席

快訊／向李坤城「比中指」挨告　徐巧芯再嗆玻璃心：懶得理你

快訊／李坤城證實「提告徐巧芯」　被比中指嗆垃圾黨

徐巧芯飆罵比中指　李坤城：我已經提告

劉靜怡被綠封殺　基進議員諷「要乖要聽話才會支持」遭網出征

許智傑被爆「投票落跑」找吳乃仁吃飯　他秀出直擊照：別再拗了

勞動部政務次長人選出爐　 文大教授李健鴻接任

張善政就職兩週年分享「十大突破」　期勉團隊以工程師精神為桃園打拚

廣東一中學要求學生簽切結書　「自殘自殺均與學校無關」

許智傑喊告黃國昌「被拍到離場照」　他比對時序：沒參與全部表決

高息ETF績效全陣亡！緊盯年底行情　跟著大盤更吃香

點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位深夜道歉了

陳柏清捐贈6萬6回饋母校　感謝恩師蔡仲南叮囑

準備搶票！霸權《膽大黨》 小桃聲優「若山詩音」來台辦見面會

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

羅小白出道9年「首剪耳下3cm短髮」　造型曝光被讚：好像高中生

財劃法修正　劉鏡清：實施時間、營業稅分配、地方性業務受影響

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

未用安全帶！北市工人墜亡　勞動局下令停工

許智傑找吳乃仁吃飯　他公布直擊照

快訊／向李坤城比中指挨告　徐巧芯：懶得理你

徐巧芯飆罵比中指　李坤城：我已經提告

江和樹控彰化議長介入民眾黨選舉

基進議員諷「要乖要聽話才會支持」遭網出征

中選會公布「謝國樑罷免案」調查報告　列基隆選委會9大違失

國台辦：回歸「有好處」　一國兩制會充分考慮台灣現實情況

李坤城證實「提告徐巧芯」

賴清德：個人意向不能凌駕憲政秩序　政黨利益不容優先國家利益

少女輕生案　北市開罰麥當勞100萬元

新版《財劃法》分配綠營縣市全墊底　5縣市長合體痛批不公

幕後／總統府明首次「桌上推演」登場　假定情境、推演方式一次看

中選會列「罷樑案」基隆選委會9違失　王鴻薇轟：民進黨就是輸不起

更多熱門

相關新聞

少女輕生案　北市開罰麥當勞100萬元

少女輕生案　北市開罰麥當勞100萬元

台北一名17歲少女2022年起在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生；台北市勞動局25日表示，麥當勞於12月24日送交調查報告，經查麥當勞未盡《性別平等工作法》第13條第2項，雇主知悉性騷擾情形時，應採取有效糾正及補救措施之責，未對受害者提供心理諮商及其他必要服務，因此開罰新台幣100萬元罰鍰。

嘉義2025跨年晚會登場　滅火器開唱

嘉義2025跨年晚會登場　滅火器開唱

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

少女麥當勞打工遭性侵輕生亡　議員籲全面稽查未成年打工環境

少女麥當勞打工遭性侵輕生亡　議員籲全面稽查未成年打工環境

青鳥飛進大學？佈告欄招募「抗中營隊」

青鳥飛進大學？佈告欄招募「抗中營隊」

關鍵字：

北市台北市台北市政府勞動局跨年晚會

讀者迴響

熱門新聞

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

快訊／23:43東部海域規模4.3地震　北台灣深夜搖晃

國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

GD回歸年末舞台挨批：根本放送事故

即／傳上午開偵結記者會起訴柯文哲　北檢不證實

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

即／新北民宅深夜傳爆炸聲　1男右手掌炸斷送醫

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」

女連罹2癌症！　醫點出「致病關鍵」：小肉芽是警訊

未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面