推動善循環！日寶建設5+5年頒獎學金鼓勵后里學子

▲今天是聖誕節，日寶建設今天頒發獎學金鼓勵后里學子。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

今天是聖誕節！長期深耕后里地區的台中在地企業日寶建設，在后里國中舉行「品德優異獎助學金」頒獎典禮，共有來自后綜高中、啟明學校、后里國中及7所小學101名學生獲獎，獲獎學生是各校依據學生品德操守表現進行推薦，董事長郭國輝親自頒獎，總計頒贈獎學金逾20萬元。日寶建設原訂僅提供5年獎助學金，今年最後一年，今天又加碼宣布，再延續五年。

▲今天共有來自后綜高中、啟明學校、后里國中及7所小學等共101名學生獲獎。（圖／記者游瓊華攝）



日寶建設董事長郭國輝於108年啟動「品德優異獎助學金五年計畫」，期許透過獎助學金帶動善的循環，鼓勵學子努力向學，翻轉人生。郭國輝表示，這五年來獲得許多師長、小朋友的正向回饋，身為在地企業，非常感動能為地方教育盡一份力，因此宣布將「品德優異獎助學金計畫」再延續五年，后里國中校長賴勝豐也相當感謝企業付出。

郭國輝說，「感恩、學習、服務、包容」是他對學子的核心期許，因為「感恩」是學習的起點，「服務」是回饋的實踐，「包容」是社會和諧的基礎，希望這四大核心價值能成為學生追求夢想的根基。

日寶建設副總陳暉閔表示，日寶秉持「家的安全與品質」理念，專注提供高品質住宅，同時回饋關懷鄉里，未來也將持續深耕地方，善盡企業社會責任。