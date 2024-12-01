台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮　獎助學金頒發44名清寒優秀學子

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，1日上午舉辦「清寒優秀學子獎助學金頒發典禮」，由府城觀興文化藝術基金會會長侯明福主持，共計有44名學生受獎。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵學子努力向學，發揚優秀學風，台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，1日上午舉辦「清寒優秀學子獎助學金頒發典禮」，表揚學業成績優異、品行端正的學生，典禮由廟方所屬府城觀興文化藝術基金會會長侯明福主持，共計有44名學生受獎，受獎學生來自全國各地，在學業、品行、課外活動等方面都有傑出表現。

吳福春董事長表示，這些獎學金皆來自信徒捐獻或點燈、安太歲、香油錢等，積少成多才能做出這樣的獎勵，也祝福大家在佛祖跟保生大帝的護佑之下，保持身體健康、學業猛進；基金會侯明福會長藉由第13屆台南文化獎得主王徵吉的故事，勉勵大家「機會是留給準備好的人」，即使遇到困難與挫折，在未來的路途上也能堅持理念，只要將一件事情徹底貫徹，就是做大事；基金會廖光得理事則分享了美國史丹佛大學的招生政策，廖理事直言「成功的老闆來自貧窮的家庭」，不要在乎我們現在的位置，要在乎將來的成就；基金會陳進明理事以自身曾任校長的經驗，也勉勵大家要善用這得來不易的獎學金，期許這份獎學金的意義，能夠幫助所有的得獎人持續努力。

獲獎者中，就讀於台灣科技大學材料科學與工程系的鄭同學，多次獲得獎學金，這次也和大家分享影響自己深遠的老師的教誨「努力才有機會，即使運氣不好，一次沒有成功，那我們可以做兩次、做十次，總有一次會得到我們想要的結果」，鄭同學坦言，很感謝自己努力過，也感謝亭宮給他的機會，幫助他在學習的過程能更專注，不用擔心其他的問題，希望當未來自己有能力的時候，也可以成為幫助其他人的一份子。

來自中山大學醫學科技研究所的得獎人林同學，已經獲獎7次，對於能到現場受獎並表達對亭宮的感謝；另一位同樣也多次領獎就讀高雄醫學大學醫學系的許同學表示：「英雄不怕出身低」，也期許大家獲得獎學金後，可以不用再擔心經濟狀況會影響學業或生活，也祝福大家未來能更順利。

觀音亭暨祀典興濟宮，秉持觀世音菩薩與保生大帝慈悲為懷、救濟眾生的傳統，每年舉辦兩次獎學金申請，長期致力於協助經濟弱勢學子完成學業，透過頒發獎學金，鼓勵學子勤奮向上、追求卓越，期盼受獎學生能繼續努力，將來為國家社會貢獻一己之力。