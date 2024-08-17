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新北社會局募百萬愛心捐款　71名弱勢學子獲獎助學金

▲新北社會局募百萬愛心捐款 71名弱勢學子獲獎助學金。（圖／新北市社會局提供）

▲獎助學金活動邁入第5年，新北市社會局長李美珍（中）向今年捐贈單位新北市不動產開發商業同業公會廖志鴻理事長（後排右2）和賴銘煌副理事長（後排左2）、瑞三礦業公司社會福利基金會李炎松執行秘書（後排左1）、懷恩社會福利慈善事業基金會及李棟樑先生表達感謝。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「點亮希望，助夢飛翔」新北市弱勢家庭獎助學金致贈活動今（17日）於艋舺龍山寺板橋文化廣場大會堂舉行，新北市社會局長李美珍出席並頒贈獎助學金給71名獲獎者學生，學生則是貼心回送感謝紀念冊，而捐贈單位包含新北市不動產開發商業同業公會廖志鴻理事長和賴銘煌副理事長、瑞三礦業公司社會福利基金會李炎松執行秘書也共同與會。李美珍說，自去年至今年累積捐款金額達150萬元，非常感謝捐贈單位及善心人士捐助獎助學金，協助社會局幫助弱勢家庭減輕經濟負擔。

李美珍表示，「點亮希望，助夢飛翔」獎助學金活動自2020年開始舉辦，已邁入第5年，每年都有多個愛心單位及善心人士響應捐助善款，其中，2023年新北市不動產開發商業同業公會捐贈了100萬元，預計將會分3年進行發放，此外還有新北市瑞三礦業公司社會福利基金會、懷恩社會福利慈善事業基金會的善款及李棟樑先生的個人捐款共50萬，感謝來自民間愛心滿滿的支持、慷慨捐助。新北市不動產開發商業同業公會廖志鴻理事長說，每每看到孩子們因為受到幫助能好好地健康成長茁壯，便感到相當欣慰，很榮幸自己有能力可以為社會奉獻一己之力。

社會局也讓頒贈活動不只是頒贈，規劃「投資自我」的主題講座，讓陪同參與活動的家長聆聽學習如何投資自我，建立正確財務觀念；更為不同年齡組別量身規劃小組活動，讓「小學組」的小朋友選擇「想買的商品」從互動遊戲中讓他們理解商品價值；讓「國高中組」的孩子運用「金錢卡」桌遊遊戲，幫助他們理解金錢運用的合理性；而「大學組」則是精心安排出如同「拍賣競標」的活動，競標各種人生與工作的技能與價值觀，從中幫助他們提前了解職場需具備的能力。

▲新北社會局募百萬愛心捐款 71名弱勢學子獲獎助學金。（圖／新北市社會局提供）

▲「點亮希望，助夢飛翔」新北市獎助學金致贈活動17日舉行，今年共有150萬善款，71名獲獎者同學。

李美珍表示，活動全是由社會局同仁親自發想、設計及帶領，創意十足活力滿滿，社會局也持續針對「就業自立」、「脫貧扶助」等面向推出多元創新方案，包括新北捷運職場力培育計畫、青年從軍自立方案、以工代賑計畫、社勞政聯合服務、儲蓄脫貧方案等，希望透過跨政府和私公協力的聯合推動，幫助弱勢家庭減輕壓力、渡過難關。

71名獎助學金獲獎者中，由國小生「壯壯」和大學生「小妮」代表分享感言。即將升小四、第一次領到獎學金的壯壯說，媽媽賺錢養我很辛苦，好開心能幫到媽媽減輕一點壓力，媽媽常告訴我現在接受別人的幫助，等未來有能力時也要幫助他人，我也希望自己能成為可以保護家人和幫助別人的人，謝謝各位叔叔阿姨和社會局的幫忙。

現就讀大學進修部、40歲的小妮，原只有國中學歷，育有兩名未成年子女。在進入代賑工後，經濟才逐漸穩定、更開啟了求學之路，不僅取得高職學歷，還考取丙級中餐與烘焙證照，現在則進入到大學即將升大二，小妮感謝社會局與愛心單位的幫助，也立下志向，希望畢業後能從事長照工作，回饋社會。

社會局表示，獲得獎助學金的71名學子來自不同年齡層，包括國小26人，每人3,000元；國中7人，其中1位進步獎4,000元，其餘每人5,000元；高中職21人，每人7,000元；大學17人，每人9,000元；總計發放41萬2,000元的獎助學金；此外，每位獲獎者還額外獲贈圖書禮券1,000元，鼓勵他們自我學習與教育投資。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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