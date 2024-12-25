幕後／總統府明首次「桌上推演」登場　假定情境、推演方式一次看

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府全社會韌性委員會第二次會議，將在26日上午舉行首次，由總統府主導，邀集中央、地方政府與民間觀察員，進行的桌上推演，情境假定為2024年全球大選年時，中共與其他威權國家持續不放棄挑戰國際秩序，在地緣政治不穩定情況之下，中共針對第一島鏈進行大規模軍演，此時台灣將如何應處；而這也是為明年（2025年）三月的實地演習進行預先暖身與前期作業。

這場在總統府首次舉行的桌上推演模式，據了解，將會由副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮三位帶領，邀請19個中央部會參與，結合地方16個局處首長共同參與；另外，也會加入民間單位，分別針對「高強度灰色地帶行動」、「瀕臨衝突狀態」兩種狀況想定，並進行應變處置。值得注意的是，此次演練項目包含反認知戰、緊急醫療機制啟動、關鍵基礎設施維護、重要物資整備等想定狀況。

在推演的過程中，將驗證政府部門在緊急事態應處的能力，以及中央與地方協調的默契。據了解，委員會的民間委員及顧問，則是組成「觀察組」，從旁觀察準備的過程與應變能力；並且會在下午4點的委員會上發言，給予相關建議。

在上午9點至12點的桌上推演結束後，下半場則在下午4點登場。儀節安排上，賴清德致詞後，由內政部長劉世芳進行列管事項報告，緊接由國安會副祕林飛帆報告桌上推演成果，之後開放委員會成員，針對上午觀察「因應高強度灰色地帶行動」以及「瀕臨衝突狀態」兩種情況下的應變處理，建議並討論19個中央部會、16個地方局處組成的推演組於桌上推演時的表現成果。

對此，國安人士表示，此次桌上推演的目的，一方面驗證中央及地方政府的緊急應變、功能整合與處置能力，另一方面也希望將地方政府納入整備整合，以因應當台灣發生天災、突發、或是地緣政治變化等國家面臨緊急事態，能維持社會安全穩定、人民日常生活不變，藉此強化整體社會對於自我韌性強化的認知。